Biden se spojil s lídry Švédska a Finska, mluvilo se o Rusku a členství v NATO

Washington - Americký prezident Joe Biden dnes po telefonu hovořil s prezidentem Finska Saulim Niinistöm a premiérkou Švédska Magdalenou Anderssonovou, a to v době, kdy dvě severské země dávají najevo zájem o vstup do Severoatlantické aliance. Podle vyjádření finské hlavy státu se mluvilo o obavách kolem ruské války na Ukrajině a dalších krocích spojených s potenciálním členstvím v NATO. Vysoce postavená americká diplomatka Karen Donfriedová zároveň sdělila médiím, že Washington se snaží pochopit pozici Turecka, jehož prezident Recep Tayyip Erdogan se dnes vyslovil proti přijetí Švédska a Finska do aliance.

Telefonát Bidena s Anderssonovou a Niinistöm trval něco málo přes půl hodiny, uvedl Bílý dům podle agentury AFP. Přišel den před cestou amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena do Evropy, při níž šéf diplomacie USA absolvuje jednání s ministry dalších členských zemí NATO.

Finský prezident na twitteru napsal, že lídři při dnešním telefonátu "sdíleli hluboké obavy ohledně války Ruska na Ukrajině". "Popsal jsem další kroky Finska směrem ke členství v NATO. Finsko si velmi váží veškeré podpory Spojených států," uvedl.

Niinistö se ve čtvrtek společně s finskou premiérkou Sannou Marinovou vyslovil pro bezodkladné podání žádosti o vstup do NATO. Tento krok se očekává do několika dní, zatímco ke stejnému rozhodnutí podle všeho směřuje i Švédsko. Obě země přehodnocují svou dosavadní neutralitu ve světle útoku Ruska na Ukrajinu a představitelé aliance ve čtvrtek finské oznámení vítali. Dnes ovšem prezident Turecka, které je rovněž členem, uvedl, že není nakloněn přijetí Finska a Švédska.

Spojené státy se nyní snaží pozici Ankary vyjasnit, řekla novinářům podle agentury Reuters diplomatka Donfriedová, která má na americkém ministerstvu zahraničí na starosti eurasijskou agendu. Otázku podle ní proberou ministři NATO při víkendovém jednání v Berlíně. Podle Donfriedové s Finskem a Švédskem všichni členové aliance navázali blízké vztahy.