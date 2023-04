Biden se setká s irským premiérem i prezidentem, promluví k parlamentu

Dublin - Americký prezident Joe Biden se dnes při své návštěvě Irska setká s irským premiérem Leem Varadkarem a také s prezidentem Michaelem Higginsem. S oběma bude šéf Bílého domu jednat o užší spolupráci obou zemí, detaily ani jedna ze stran nesdělila.

Odpoledne bude mít Biden jako teprve čtvrtý americký prezident projev v Oireachtasu, tedy v irském parlamentu. V okolí budovy budou platit zpřísněná bezpečnostní opatření a všichni novináři budou muset u vstupu podstoupit test na covid-19.

Prezidentská návštěva také pro dnešek uzavře park Phoenix Park, v jehož zahradách je Farmleigh, hostinský dům pro státní návštěvy. Večer Bidena čeká slavnostní banket na hradě v Dublinu.

Americký prezident zamířil do Británie a do Irska v souvislosti s 25. výročím podpisu takzvané Velkopáteční dohody, která ukončila tři desítky let trvající sektářské násilí mezi probritskými protestanty a katolickými republikány v Severním Irsku. Dohodu pomohly zprostředkovat Spojené státy. První den strávil Biden v Severním Irsku, ve středu se