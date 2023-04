Biden se krátce setká s britským premiérem Sunakem, pak zamíří do Irska

Belfast - Americký prezident Joe Biden se dnes v severoirském Belfastu krátce setká s britským premiérem Rishim Sunakem. Poté Biden přednese projev v nově otevřeném vysokoškolském kampusu Ulsterské univerzity. Odpoledne odcestuje do Irska, země svých předků, kde zůstane až do pátečního večera.

Při přesunu do Irska Biden navštíví vesnici Carlingford, kde žili jeho předci, a také tamní hrad z 12. století. Podle irských médií má v plánu i procházku po centru města Dundalk v hrabství Louth, kterou budou provázet rozsáhlá bezpečnostní opatření.

Večer by měl Biden odcestovat do Dublinu, kde stráví noc. S irským prezidentem Michaelem Higginsem se setká ve čtvrtek.

Americký prezident míří do Británie a do Irska u příležitosti 25. výročí podpisu takzvané Velkopáteční dohody, která ukončila tři desítky let trvající sektářské násilí mezi probritskými protestanty a katolickými republikány v Severním Irsku. Dohodu pomohly zprostředkovat Spojené státy.