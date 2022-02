Biden schválil vyslání dalších vojáků do východní Evropy

Washington - Americký prezident Joe Biden dnes schválil rozmístění 3000 amerických vojáků především ve východní Evropě. Z nich 1000 se už na evropském kontinentu nachází a přesune se v nejbližších dnech z Německa do Rumunska. Nově přicestuje 2000 vojáků, kteří budou rozmístěni v Německu a v Polsku. Sdělil to dnes mluvčí Pentagonu John Kirby.

Rozhodnutí o vyslání dodatečného kontingentu souvisí s napětím kolem Ukrajiny, u jejíchž hranic Rusko soustředilo na 100.000 svých vojáků. Podle Západu je to známka připravované invaze, což Moskva popírá.

Kirby řekl, že většina z 2000 vojáků bude směřovat do Polska. Dodal, že nejde o permanentní krok, ale o reakci na ruské aktivity.

Mluvčí Pentagonu zdůraznil, že jde o snahu zvýšit odstrašující sílu a prezentovat připravenost k obraně ve východní Evropě a že žádní američtí vojáci nebudou posláni na Ukrajinu. Je to signál světu, že Američané stojí za svými spojenci, řekl Kirby. Dodal, že v případě potřeby mohou USA rozhodnout o dalších přesunech.

Jednotky, jež nově USA posílají do Evropy, nepatří k 8500 vojákům, které Pentagon uvedl na Bidenův příkaz minulý týden do pohotovosti. Tato skupina je připravena k rychlému přesunu do Evropy v případě potřeby.

CNN oznámila, že vojáci budou operovat na základě bilaterálních dohod s hostitelskými zeměmi, protože NATO zatím neaktivovalo mnohonárodnostní jednotku.

USA mají své vojáky v Evropě i mimo krizové časy, v Německu je 35.000 amerických vojáků.