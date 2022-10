Biden: Putin používá jediný nástroj, kterým je brutální zacházení s Ukrajinci

Washington - Šéf Kremlu Vladimir Putin se podle amerického prezidenta Joea Bidena ocitl "v neuvěřitelně těžké pozici", když se ve své pokračující válce proti Ukrajině uchýlil k používání jediného nástroje, kterým je brutální zacházení s ukrajinskými občany. Biden to dnes podle agentury Reuters řekl novinářům v Bílém domě.

"Připadá mi, že jediný nástroj, který využívá, je brutální zacházení s obyvateli Ukrajiny," uvedl Biden. Tímto způsobem se podle něj ruský prezident snaží Ukrajince "zastrašit, a tak je přinutit se vzdát".

Putin dnes vyhlásil stanné právo ve čtyřech ukrajinských oblastech, které se Moskva pokouší anektovat. Jde o Doněckou, Luhanskou, Záporožskou a Chersonskou oblast. Poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak krok Moskvy odmítl jako pokus o legalizaci "drancování majetku" Ukrajinců a uvedl, že pro Kyjev se nic nemění.

USA prodají 15 milionů barelů ropy z rezerv, aby přispěly ke snížení její ceny

Spojené státy do konce roku prodají 15 milionů barelů ropy ze svých strategických rezerv, aby přispěly ke snížení vysoké tržní ceny této suroviny. Oznámil to dnes podle agentury Reuters americký prezident Joe Biden. Americké ropné firmy vyzval ke zvýšení produkce ropy v zemi. Ve Spojených státech se příští měsíc konají volby do Kongresu. Biden uvedl, že prodej ropy ze strategických rezerv není politicky motivovaný.

Na trh se tak dostane zbývající objem ropy z dříve oznámeného dosud největšího uvolnění rezerv, které začalo v květnu a které dosahuje 180 milionů barelů. Krok přichází dva týdny poté, co se skupina OPEC+ pod vedením Saúdské Arábie postavila na stranu Ruska a souhlasila se snížením produkce, což vyvolalo obavy z nového nárůstu cen u amerických pump.

"Po tomto prohlášení budeme pokračovat ve stabilizaci trhů a snižování cen v době, kdy kroky jiných zemí způsobily takovou volatilitu," řekl Biden. Vyšší ceny ropy a benzinu přičetl invazi Ruska na Ukrajinu. Dodal, že ceny klesly o 30 procent ze svého maxima na začátku letošního roku. "Neklesají však dostatečně rychle," dodal.

Bílý dům se snaží bojovat proti rostoucím cenám paliv na čerpacích stanicích a zároveň podporovat domácí ropné producenty.

Rostoucí maloobchodní ceny benzinu pomohly zvýšit inflaci v USA na nejvyšší úroveň za poslední desetiletí, což představuje pro Bidena a jeho kolegy z Demokratické strany riziko před volbami plánovanými na 8. listopadu. V nich se budou snažit udržet si kontrolu nad Kongresem. Prodej ropy z rezerv kritizují republikáni, podle nichž se demokratický prezident k tomuto rozhodnutí uchýlil z politických důvodů.

Biden plánuje v příštích letech strategické rezervy zase naplnit, ale pouze při cenách v rozmezí 67 až 72 dolarů za americkou lehkou ropu WTI, uvedl vysoký představitel administrativy.

Ceny pohonných hmot ve Spojených státech poslední dva týdny klesají, ale pořád jsou vyšší než minulý měsíc. Průměrná cena benzinu v USA dosáhla v pondělí skoro 3,89 dolaru za galon (asi 25,80 Kč za litr), což je podle motoristické společnosti AAA o 20 centů více než před měsícem a o 56 centů více než loni v tuto dobu. V červnu ceny dosáhly rekordního průměru nad pěti dolary. Míra inflace v USA v září činila 8,2 procenta.

Biden uvolní 2,8 miliardy USD na podporu výroby baterií do elektromobilů v USA

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena uvolní 2,8 miliardy dolarů (přes 70 miliard Kč) ve formě grantů na rozšíření výroby baterií do elektromobilů ve Spojených státech. Podpoří i domácí produkci nerostů. Půjčky umožní americkým výrobním a zpracovatelským společnostem vytěžit a zpracovat více lithia a grafitu, ale také nikl a další materiály pro výrobu baterií. Krok je součástí snahy USA o podporu přechodu z vozů s tradičním pohonem na elektromobily. O rozhodnutí úřadů informuje server CNBC.

Biden se zavázal pracovat na zpomalení změn klimatu a na posilování výroby v USA. Sektor dopravy je každý rok za asi jednou třetinou emisí skleníkových plynů způsobujících oteplování planety.

Americká ministryně energetiky Jennifer Granholmová označila dnešní oznámení za významnou novinku, která v USA pomůže rozšířit výrobu baterií pro elektromobily a elektrickou síť. "Výroba pokročilých baterií a komponentů u nás doma urychlí přechod od fosilních paliv, abychom uspokojili silnou poptávku po elektrických vozidlech, a vytvoří více dobře placených pracovních míst po celé zemi,“ uvedla Granholmová.

Dnes také přišlo oznámení, že k investici do elektromobility v USA se odhodlala další velká automobilka. Německý výrobce luxusních aut BMW investuje miliardu dolarů (25 miliard Kč) do své továrny ve Spartanburgu v Jižní Karolíně, aby ji připravil na výrobu elektromobilů a dalších 700.000 dolarů utratí na nové zařízení pro montáž vysokonapěťových baterií.