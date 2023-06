Biden probral vývoj v Rusku se Scholzem, Macronem a Sunakem, uvedl Bílý dům

Washington - Americký prezident Joe Biden se dnes spojil s německým kancléřem Olafem Scholzem, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a britským premiérem Rishim Sunakem, aby s nimi probral vývoj v Rusku, kde žoldnéři zapojení do války na Ukrajině zahájili povstání proti ruské armádě. Bez jakýchkoli podrobností to oznámil v prohlášení Bílý dům. Nejvýše postavený americký generál Mark Milley mluvil s velitelem ukrajinské armády Valerijem Zalužným a kvůli situaci v Rusku zrušil plánovanou zahraniční cestu.

Úřad amerického prezidenta uvedl, že Biden dostal od členů své administrativy informace o vývoji. Brífinku se účastnili ministr zahraničí Antony Blinken, ministr obrany Lloyd Austin, již zmíněný generál Mark Milley nebo šéfové amerických tajných služeb.

Šéf Bílého domu se zatím k ozbrojené vzpouře v Rusku nevyjádřil a nebylo jasné, zda tak dnes učiní. Reportérka televize CNN Kaitlan Collinsová na twitteru uvedla, že měl dnes na programu přesun do do venkovského sídla amerických prezidentů Camp David. Podle listu The New York Times svůj odjezd kvůli konzultaci s evropskými lídry odložil.

Deník předtím s odvoláním na své zdroje napsal, že představitelé USA nechtějí veřejně říct nic, co by mohlo dát ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi dodatečný důvod svalovat na ně aktuální domácí problémy. Podle agentury Bloomberg se nicméně Washington věnuje "tiché koordinaci" s partnery. Americký ministr zahraničí Blinken dnes mluvil s protějšky ze skupiny velkých ekonomik G7, zatímco Bidenův poradce pro otázky národní bezpečnosti Jake Sullivan byl v kontaktu i s činiteli v Polsku a na Ukrajině.

Americký generál Milley mezitím "detailně" probral se Zalužným situaci na válečné frontě, oznámila ukrajinská strana. Tématem hovoru byla i probíhající ukrajinská protiofenzíva na východě země, která podle Zalužného "postupuje podle plánu".

Milleyho mluvčí Dave Butler pak podle amerických médií oznámil, že generál ruší cestu na Blízký východ, kterou měl původně zahájit v neděli. Plány podle CNN měnil také Sullivan, který chtěl v Kodani jednat se zástupci zemí méně vstřícných k Ukrajině. Nakonec ale zůstával s Bidenem v Camp Davidu.