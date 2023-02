Biden: Pro poskytnutí stíhaček F-16 Ukrajině teď není důvod

Washington - Pro dodávku bojových letadel F-16 Ukrajině není podle americké armády nyní důvod. V rozhovoru se stanicí ABC News to řekl americký prezident Joe Biden, který zaslání těchto zbraní Kyjevu znovu odmítl. Podle něj Washington v současnosti poskytuje Ukrajině zbraně, které její armáda potřebuje k dosažení územních zisků na jaře a létě. Biden se také kriticky vyjádřil vůči mírovému plánu, který v pátek představila Čína.

"Ne, (ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj) nyní letouny F-16 nepotřebuje," uvedl Biden na otázku, zda Kyjev bojové letouny, o které v poslední době žádá, potřebuje. Biden také dodávku stíhaček v současné době vyloučil. Podle něj američtí vojáci poukazují, že neexistuje důvod, proč Kyjevu tento typ zbraní dodat. Podle Biden se v budoucnosti ukáže, jaké budou potřeby ukrajinské armády.

Spojené státy podle Bidena nyní poskytují Ukrajině zbraně, které potřebuje pro ofenzívu v jarních a letních měsících. "Potřebuje tanky, dělostřelectvo, protivzdušnou ochranu, a to včetně dalšího (systému) HIMARS," řekl Biden.

"Neviděl jsem v (čínském) plánu nic, co by nasvědčovalo tomu, že obsahuje něco, co by bylo prospěšné někomu jinému než Rusku," řekl Biden. Americký prezident také Peking varoval před dodávkami vojenské techniky Rusku s tím, že by mu tak hrozily ze strany Washingtonu tvrdé sankce. "Nepředpokládám, a zatím jsme to ani neviděli, větší iniciativu Číny v dodávkách zbraní Rusku," uvedl Biden.

Dvanáctibodový dokument vypracovaný čínskou diplomacií Kyjev odmítl s tím, že by jen válku zmrazil Moskva ho naopak považuje za spíše vyvážený.

V pátek Bílý dům oznámil, že Spojené státy poskytnou Ukrajině další vojenskou pomoc v hodnotě dvou miliard dolarů (asi 44,63 miliardy Kč). Stalo se tak na první výročí začátku války ve východoevropské zemi.