Milwaukee (USA)/Washington - Joe Biden se v noci na dnešek oficiálně stal vyzyvatelem amerického prezidenta Donalda Trumpa v listopadových prezidentských volbách, když přijal nominaci Demokratické strany. V projevu slíbil, že jako lídr Spojených států by usiloval o sjednocování země, která je nyní "zahalená temnotou". Na závěr stranického sjezdu bývalý viceprezident USA uvedl, že chce být prezidentem všech Američanů, nikoli pouze těch, kteří pro něj budou hlasovat. Země podle něj čelí "čtyřem historickým krizím", ale sjednocená může "dobu temna" překonat. Demokraté v případě Bidenova vítězství zničí ekonomiku a přivedou zemi k anarchii. Jeho vláda by byla noční můrou, řekl prezident Donald Trump v projevu v Pensylvánii.

"S velkou ctí a pokorou přijímám nominaci pro úřad prezidenta Spojených států," řekl 77letý Biden na úvod proslovu, který komentátoři shodně označovali za nejdůležitější v jeho skoro padesátileté politické kariéře.

Biden jej pronesl ve skoro prázdném tanečním sále ve svém domovském státě Delaware na konci stranického sjezdu konaného virtuálně kvůli pandemii covidu-19. I tomuto tématu se prezidentský kandidát věnoval, jeho vystoupení ale nebylo příliš bohaté na detaily ohledně plánovaných opatření. Podle agentury AP se Biden spíše snažil vykreslit pozitivnější budoucnost Spojených států, když voličům nabídl "cestu naděje a světla".

"Současný prezident na příliš dlouhou dobu zahalil Ameriku do temnoty. Příliš hněvu, příliš strachu, příliš rozdělenosti. Teď a tady vám dávám slovo: pokud mi svěříte prezidentský úřad... budu spojencem světla, ne temnoty. Je načase, abychom se my, lid, spojili. A nemějte obavy, sjednoceni dokážeme překonat a překonáme tuto dobu temna v Americe," prohlásil.

Biden slíbil, že by jako prezident "stejně tvrdě" pracoval pro ty, kdo jej ve volbách 3. listopadu nepodpoří, jako pro ty, kdo mu odevzdají hlas. USA se podle něj musejí vypořádat se čtyřmi vážnými krizemi zároveň: "Nejhorší pandemie za více než sto let, nejhorší ekonomická krize od Velké hospodářské krize, nejpřesvědčivější volání po rasové spravedlnosti od 60. let a... stupňující se hrozby klimatické změny."

Nejvyšší prioritou by pro Bidena v případě volebního vítězství bylo "zkrotit virus". Také slíbil, že by hledal odpověď na "systémový rasismus" v americké společnosti a že by vytvořil miliony pracovních míst při boji proti změnám klimatu. Na mezinárodním poli by prý "stál po boku našich spojenců a přátel" a prosazoval dodržování lidských práv.

Média si všímají, že Biden v projevu ani jednou nepoužil jméno nynější hlavy státu a Trumpa označoval jako "tohoto prezidenta" nebo "současného uživatele Bílého domu". Podle televize C-SPAN byla zároveň jeho promluva s délkou 24,5 minuty nejkratším závěrečným projevem na nominačních sjezdech demokratů za více než 30 let.

"Bidenův proslov navázal na zhuštěný, virtuální sjezd demokratů, který se spíše než na politické priority zaměřil na rozvinutí co nejširší sítě pro sestavení vítězné koalice," komentovala dění agentura Reuters. Mnozí komentátoři uvádějí, že vystoupení podkopalo jeden z prvků Trumpovy kampaně, kterým je zpochybňování Bidenových mentálních schopností. "Trump... jej nazývá 'pomalý Joe', ten byl ale před očima národa pevný a mluvil jasně," píše AP.

Projev bývalého viceprezidenta uzavřel čtyřdenní nominační sjezd demokratů, na kterém Trumpa kritizovali exprezidenti USA Barack Obama i Bill Clinton a na kterém Bidena podpořilo i několik republikánů. Během čtvrtečního večera dostala poměrně mnoho prostoru mladší generace demokratických politiků včetně senátora Coryho Bookera či 38letého někdejšího uchazeče o stranickou nominaci Petea Buttigiega. Promluvil i 13letý Brayden Harrington, kterému prý Biden při nedávném setkání dodal sebedůvěru ve snaze překonat problémy s koktáním, které v dětství trápily i prezidentského kandidáta.

Biden by se v případě listopadového úspěchu stal nejstarším vítězem prezidentské volby v dějinách USA. Společně s ním kandiduje senátorka Kamala Harrisová, která se zase může stát první ženou na postu viceprezidenta.

Po demokratickém sjezdu je příští týden řada na republikánech, přičemž Trumpův závěrečný projev se čeká ve čtvrtek. Na slova svého vyzyvatele Trump v noci na dnešek reagoval na twitteru, kde uvedl, že Biden za desetiletí v politice "neudělal nic z toho, o čem nyní mluví". V případě svého vítězství Biden podle současného prezidenta zničí ekonomiku, rozpustí policii, přivede zemi k anarchii a sám se stane "noční můrou" Američanů.

Trump: Bidenova vláda by byla noční můrou, v zemi by nastal chaos

Americký prezident Donald Trump v projevu ostře napadl svého vyzyvatele v boji o Bílý dům Joea Bidena. Demokraté v případě Bidenova vítězství zničí ekonomiku, rozpustí policii a přivedou zemi k anarchii, uvedl Trump ve svém čtvrtečním (místního času) projevu v Old Forge ve státě Pensylvánie. Američany varoval, že se Biden, pokud bude zvolen prezidentem, stane jejich "noční můrou".

Členové Demokratické strany jsou "zcela pomatení" a chystají se razantně zvýšit daně, prohlásil Trump s tím, že v nynějších volbách půjde o "přežití národa". Republikánský prezident rovněž zopakoval své dřívější nedoložené tvrzení, že demokraté mohou volby vyhrát pouze pomocí volebních podvodů.

K současné koronavirové pandemii ve Spojených státech Trump řekl, že je "doufejme v posledním tažení". Podle agentury DPA pro to opět chybějí důkazy - v zemi v posledních dnech stále přibývá mezi 40.000 a 50.000 případy nákazy denně. Od začátku března s covidem-19 zemřelo v USA více než 174.000 lidí.

Po pensylvánském guvernérovi z řad demokratů Tomu Wolfovi prezident v projevu žádal uvolnění opatření přijatých s cílem zabránit šíření koronavirové nákazy, včetně omezení pohybu obyvatelstva. Vedlejší účinky těchto restrikcí jsou podle Trumpa "nebezpečnější než virus samotný". Wolf se chystá uvolnit opatření teprve den po volbách 3. listopadu, míní Trump. Bývalý viceprezident Baracka Obamy podle něj chystá dokonce "trvalé zákazy vycházení", což DPA označila opět za nepodložené tvrzení - demokratický uchazeč o prezidentskou funkci nic takového nikdy nenavrhoval.

Před přítomnými stoupenci prezident dále prohlásil, že "Biden není přítelem Pensylvánie, je vaší nejhorší noční můrou". Pensylvánie je jedním z takzvaných bitevních států, u nichž se těžko předpovídá, k jakému kandidátovi se ve volbách přikloní.

Trump zopakoval i svá předchozí varovná tvrzení, podle nichž by vláda demokratů způsobila v zemi chaos a násilí. Ani zde přesné důvody neuvedl. "Chcete-li si představit život za prezidenta Bidena, myslete na doutnající trosky Minneapolisu, anarchii plnou násilí v Portlandu, chodníky Chicaga zalité krví, a pak si představte, že chaos dorazí i do vašeho města a každého dalšího města Ameriky," dodal Trump.