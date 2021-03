Biden při první tiskové konferenci ohlásil nový vakcinační cíl

Washington - Spojené státy budou mít do sta dní od inaugurace 200 milionů podaných dávek vakcín proti covidu-19. Na úvod své první tiskové konference v roli hlavy státu to uvedl americký prezident Joe Biden. Podle očekávání čelil i otázkám na problémy úřadů se zvládáním zesíleného přílivu migrantů přicházejících z Mexika. Podle šéfa Bílého domu chce být Peking nejmocnější na světě, USA budou trvat na dodržování mezinárodních norem. Prezidenta Si prý ujistil, že nechce konfrontaci.

Ohlášené číslo znamená zdvojnásobení původního slibu. Může se tedy jevit jako náročný cíl, ovšem USA už evidují asi 130 milionů aplikovaných dávek a vakcinační kampaň zde postupuje tempem asi 2,5 milionu injekcí za den. Do stého Bidenova dne v úřadu zbývá ještě více než měsíc, k dosažení 200milionového cíle tedy stačí udržet aktuální tempo.

Biden přesto dnešní oznámení označil za ambiciózní a prohlásil, že v žádné jiné zemi se neaplikuje tolik vakcín jako v USA. Agentura AP podotýká, že dodávky vakcín budou nejspíše dál narůstat, zatímco očkovací kampaň může dál urychlit i pokračující otevírání registrací v jednotlivých státech pro širší a širší skupinu obyvatel.

Biden: Čína chce být nejmocnější, USA budou trvat na pravidlech

Peking chce být nejmocnějším světovým hráčem a Spojené státy budou v tomto směru s Čínou tvrdě soupeřit. Na své první tiskové konferenci ve funkci hlavy státu to dnes k americko-čínským vztahům prohlásil šéf Bílého domu Joe Biden. Uvedl, že Washington nechce konfrontaci, ale že bude se spojenci trvat na dodržování mezinárodních norem v "celé řadě otázek".

Soupeření s Čínou popsal Biden jako souboj o to, zda je úspěšnější demokracie nebo autokracie. Čína podle něj chce být nejbohatší a nejmocnější zemí světa a momentálně USA výrazně poráží v oblasti investic. "Čína má celkový cíl, a já jim ten cíl nevyčítám," citoval amerického prezidenta deník The Wall Street Journal.

Biden ovšem avizoval, že bude s "aliancí demokracií" tlačit na dodržování pravidel, ať už jde o hospodářskou soutěž, obchod nebo geopolitické záležitosti. Zmínil dění v Jihočínském moři, status Tchaj-wanu i vývoj v Hongkongu a perzekuci Ujgurů v Sin-ťiangu.

"Dáme jasně najevo, že ve snaze vypořádat se s těmito záležitostmi budeme vyžadovat, aby Čína dodržovala pravidla," řekl Biden, přičemž avizoval společný postup s dalšími zemi. Dnes jej ještě například čeká videohovor s šéfy států a vlád zemí Evropské unie.

Biden prohlásil, že čínského prezidenta Si Ťin-pchinga opakovaně ujišťoval o tom, že "nám nejde o konfrontaci". O svém protějšku nicméně také řekl, že v těle nemá jedinou "demokratickou" kost. "Ale je to chytrý chlapík," dodal podle agentury Reuters.

Biden hájil postup kolem migrace, většina běženců je prý odmítána

Joe Biden při své první tiskové konferenci po nástupu do Bílého domu podle očekávání čelil otázkám na problémy úřadů se zvládáním zesíleného přílivu migrantů přicházejících z Mexika. Šéf Bílého domu reagoval tím, že většina běženců je stále posílána zpět, a hájil přijímání dětí bez dospělého doprovodu, které často končí v přeplněných ubytovacích zařízeních.

"Nelituju toho, že jsem ukončil programy, které neexistovaly, dokud se nestal prezidentem (předcházející prezident Donald) Trump," prohlásila hlava státu po otázce na to, zda v tomto směru nepostupoval Bílý dům příliš rychle.

Zvýšený provoz na americko-mexické hranici prezident do jisté míry připsal sezonním migračním trendům. Republikánští politici jej obviňují z toho, že vzestup ve statistikách nelegálních vstupů na půdu USA pramení z jeho vyjádření na téma imigrační politiky. Nárůst nicméně začal už loni na jaře po poklesu spojovaném s příchodem pandemie covidu-19 a může být spojen také s vývojem v zemích střední Ameriky.

Podle Bidena jsou dospělí běženci či rodiny stále obratem vraceni do Mexika, přičemž jde podle něj o "drtivou většinu" zachycených migrantů. Pokud jde o přijímání dětí, snaží se prý stávající administrativa rychle obnovit "to, co bylo zrušeno", a vytvořit pro nezletilé vyhovující ubytovací kapacity.

Podle čísel, které pronikají do amerických médií, je nyní v péči úřadů výrazně přes 10.000 nezletilých běženců.