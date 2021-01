Biden představil celostátní strategii boje proti covidu

Americký prezident Joe Biden hovoří v Bílém domě s novináři poté, co 21. ledna 2021 podepsal sérii exekutivních příkazů týkajících se boje s covidem-19. Vlevo stojí viceprezidentka Kamala Harrisová, vpravo epidemiolog Anthony Fauci.

Americký prezident Joe Biden hovoří v Bílém domě s novináři poté, co 21. ledna 2021 podepsal sérii exekutivních příkazů týkajících se boje s covidem-19. Vlevo stojí viceprezidentka Kamala Harrisová, vpravo epidemiolog Anthony Fauci. ČTK/AP/Alex Brandon

Washington - Nový prezident USA Joe Biden podepsal sérii exekutivních příkazů týkajících se boje s covidem-19 a představil strategii své vlády proti pandemii, která si již v zemi vyžádala přes 408.000 úmrtí. Jedním z příkazů nařídil mezinárodním cestujícím přijíždějícím do Spojených států povinnost prokázat se před odletem negativním testem a po příletu se uchýlit do karantény. Přijal rovněž opatření zaměřená na posílení testovacích a očkovacích kapacit v USA či ke zmírnění dopadů pandemie na etnické menšiny.

"Věci se budou ještě zhoršovat, než se začnou obracet k lepšímu," řekl Biden s tím, že počet zemřelých v souvislosti s covidem-19 v USA, které mají na 330 milionů obyvatel, zřejmě příští měsíc překročí půlmilionovou hranici. V projevu přitom kritizoval předchozí administrativu republikána Donalda Trumpa, jejíž očkovací strategii nazval "bezútěšným selháním".

Na rozdíl od svého předchůdce, který nechával boj s pandemií povětšinou na jednotlivých státech, zveřejnil Biden celonárodní strategii a vyzval všechny Američany, aby striktně dodržovali doporučení federálních zdravotnických úřadů.

Všem mezinárdním cestujícím přijíždějícím do USA nově nařídil prokázat se negativním testem na koronavirus a po příletu se pak uchýlit do karantény v souladu s federálními nařízeními. Biden přitom již před několika dny oznámil, že nehodlá připustit zrušení zákazu cestování do USA ze států schengenského prostoru včetně Česka, Irska, Británie a Brazílie, který platí od loňského roku. Záměr povolit cesty z těchto zemí oznámil krátce před koncem svého mandátu Trump.

Nový prezident již ve středu krátce po uvedení do úřadu nařídil povinné nošení roušek ve všech federálních budovách, na všech federálních územích a všem federálním zaměstnancům. Dnes tento příkaz rozšířil, zakrývaní nosu a úst bude nutné rovněž na letištích a v mezistátní vlakové, letecké, autobusové a lodní dopravě.

Biden svými příkazy nařídil posílení testování na koronavirus a zrychlení vakcinace, znovu přitom zopakoval svůj závazek naočkovat v prvních 100 dnech své vlády 100 milionů Američanů. Ve stejném časovém období by chtěl rovněž otevřít většinu škol, pokud to situace dovolí.

Prezident přirovnal současnou situaci k válečnému stavu a připomněl, že po nákaze již zemřelo více Američanů, než ve druhé světové válce. Dalším z exekutivních příkazů pak uvedl do chodu zvláštní zákon, který umožňuje federální vládě nařídit soukromým společnostem výrobu nutného zboží. Podobný zákon využil loni i Trump v začátcích pandemie, když panoval všeobecný nedostatek ochranných pomůcek a plicních ventilátorů.

Biden také zřídil zvláštní tým, který má dohlížet na to, aby se pomoc a podpora v pandemii dostávala spravedlivě i k příslušníkům etnických menšin, jichž umírá s covidem-19 nepoměrně více, než mezi bělošskými Američany.