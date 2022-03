Biden přednese první projev o stavu unie v čase války

Washington - Po prvních 100 dnech, prvním roce mandátu či prvním navržení člena nejvyššího soudu přichází pro amerického prezidenta Joea Bidena další milník jeho úřadování: V noci na středu přednese svůj první projev o stavu unie. Hodnocení svého působení bude před členy obou komor Kongresu podávat v mimořádně složité pozici poté, co se ke všem jeho problémům na domácí scéně přidala ruská invaze na Ukrajinu. Bidenova popularita dosáhla v posledních dnech nového minima a podle agentury AP ve Spojených státech panuje nespokojenost a nejednota.

Pro Bidena to v úterý večer washingtonského času nebude první vystoupení na společné schůzi Kongresu od jeho zvolení. Projev, který pronesl loni na konci dubna, ovšem formálně nebyl hodnocením stavu unie, s nímž američtí prezidenti podle ústavy musí "jednou za čas" předstoupit. Biden tehdy spíše představoval své plány, zejména v sociální politice.

"Amerika se dala znovu do pohybu," prohlásil americký prezident před deseti měsíci. Jeho plány a ambice ovšem poměrně rychle narazily. Nejvýraznějším úspěchem od loňského jara se pro Bidena stalo podzimní schválení balíku rozsáhlých investic do infrastruktury, byť byl objem oproti původní prezidentově představě výrazně menší. Bidenovy hlavní návrhy v environmentální či sociální sféře alespoň prozatím ztroskotaly v Senátu, kde Bílý dům nedokázal dostat na svou stranu všechny demokraty.

O žádných velkých úspěších nelze mluvit ani v případě boje proti koronaviru, který Biden při nástupu do úřadu prezentoval jako nejdůležitější úkol. Po optimistických prvních měsících mandátu zasáhly USA nové koronavirové varianty delta a omikron, přičemž si dvě silné epidemické vlny vyžádaly další statisíce životů. K vysokým počtům úmrtí přispěla nízká proočkovanost ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi. Plně očkovaných je 65 procent obyvatel USA a posilující dávku vakcíny si nechalo podat jen 28 procent z nich, což je méně než v Česku a na Slovensku.

Zatímco covid-19 v USA znovu ustupuje, sílí tam ekonomické problémy, které mají v pandemii kořeny. K jejich rozsahu přitom podle expertů větším nebo menším dílem přispěl i Bidenův stimulační balík schválený na začátku jeho mandátu. I proto se zřejmě prezidentova popularita v průzkumech neustále propadá. Podle webu FiveThirtyEight, který se specializuje na politické analýzy, spadla v průměru až ke 40 procentům, v posledním průzkumu pro televizi ABC News a list The Washington Post vyjádřilo Bidenovi podporu jen 37 procent respondentů.

"Stavem unie je nejednota," napsala v analýze současného rozpoložení americké společnosti AP. "Je to stav vyčerpání z pandemie. Je to pocit, že v supermarketu a na čerpacích stanicích vás okrádají. Je to tak zlé, že někteří Američané, včetně prominentních, velebí ruského prezidenta Vladimira Putina při jeho útoku na demokracii," pokračuje článek.

Válka na Ukrajině bude jistě při nadcházejícím projevu patřit k hlavním tématům, podobně jako únava z koronavirové éry nebo obavy z rostoucí inflace. Biden přitom vystoupí před výrazně více zaplněným sálem než loni, kdy covidová opatření umožňovala účast jen 200 lidí. Tentokrát dostalo pozvání všech více než 500 členů Kongresu. Zákonodárci ovšem budou muset mít respirátory a účast hostů je znovu zakázaná.

Tradiční odpověď za politickou stranu, která nedrží prezidentskou funkci, obstará republikánská guvernérka státu Iowa Kim Reynoldsová. Ta si získala pozornost za svůj skeptický postoj ke covidovým restrikcím, píše veřejnoprávní rozhlasová stanice NPR.