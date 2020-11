Biden poprvé vede nad Trumpem v Pensylvánii

Washington - Demokrat Joe Biden poprvé předstihl republikána Donalda Trumpa v klíčové Pensylvánii. Podle televize CNN tam nyní vede o 5587 hlasů. Sčítání v tomto státu na severovýchodě USA stále pokračuje, podle listu The New York Times je však většina nezapočítaných hlasů z oblastí nakloněných demokratům. Pokud by Biden Pensylvánii ovládl, získal by dostatečný počet volitelů na zisk Bílého domu.

Pensylvánie se podle předběžných výsledků v den voleb silně klonila na stranu republikánů. Trump několik hodin po skončení hlasování prohlásil, že ve státu vítězí ohromným způsobem (infografika s volebními výsledky zde).

Pozorovatelé však již před volbami varovali, že právě v Pensylvánii bude velmi výrazný efekt takzvaného "modrého posunu" či "červeného přeludu", tedy že podle hlasů odevzdaných ve volebních místnostech budou mít navrch republikáni, ale demokraté je budou dohánět postupným sčítáním korespondenčních hlasů. Dálkovou formu hlasování si totiž podle očekávání zvolili ve výrazně větší míře Bidenovi stoupenci.

Demokrat v posledních dnech Trumpa soustavně doháněl, ale podle mnohých pozorovatelů bylo jen otázkou času, kdy jej překoná. Trump přitom bez důkazů tvrdí, že demokraté vzhledem k tomuto vývoji podvádějí, pro což podle médií neexistují žádné důkazy.

Pokud by projekce Bidenovi přiřknuly Pensylvánii, překonal by hranici 270 volitelů nutných pro celkové vítězství. Nepotřeboval by přitom získat ani prvenství v Arizoně, kde se neshodují projekce některých amerických médií. Zatímco televize Fox News a agentura AP ji už ve středu přisoudily Bidenovi, televize CNN, ABC a další tamní souboj stále považují za nerozhodný.

V USA se horečně sčítají hlasy - s výjimkou Aljašky

Ve Spojených státech se horečně sčítají hlasy. Mnohde sčítací komisaři probděli celou noc, aby mohli co nejdříve oznámit vítěze ostře sledovaných klání. Výjimkou je Aljaška, kde se rozhoduje o třech volitelích informoval dnes list The New York Times (NYT).

I když se čeká, že na Aljašce zvítězí současný prezident Donald Trump, žádné z velkých amerických médií svůj odhad nezveřejnilo. Podle NYT je zkrátka sečteno příliš málo hlasů - pouhých 56 procent.

Problém tkví v tom, že izolovaný stát v severozápadním cípu kontinentu se rozhodl vyčkat se sčítáním hlasů, které voliči poslali poštou. S jejich počítáním se začne až v úterý, tedy týden po volebním dni.

Úředníci chtějí poté každý jeden hlas odevzdaný korespondenčně porovnat se seznamem voličů, kteří hlasovali osobně 3. listopadu. Chtějí se tak ujistit, že nikdo nehlasoval dvakrát.

Aljaška navíc stanovila pro přijetí korespondenčních hlasů velkorysou lhůtu. Razítko na nich musí být sice nejpozději z 3. listopadu, dorazit ale mohou až deset dní po tomto datu; při posílání z ciziny dokonce patnáct dnů.

Neobvyklá pravidla sčítání na Aljašce nemají vliv jen na prezidentské volby. Rozhodnuto kvůli tomu není ani v senátním duelu mezi republikánem Danem Sullivanem a jeho demokratickým vyzyvatelem Alem Grossem. Po sečtení hlasů odevzdaných v úterý ve volebních místnostech má Sullivan téměř 63 procent hlasů. Gross se ale domnívá, že po započtení zbývajících hlasů může slavit vítězství on.

Obamův rekordní počet hlasů z roku 2008 už překonal i Trump

Díky mimořádně vysoké volební účasti v letošních volbách v USA už oba kandidáti překonali rekord v absolutním počtu získaných hlasů, který od roku 2008 držel demokrat Barack Obama. Ten si tehdy připsal hlasy necelých 69,5 milionu lidí. Republikán Donald Trump přitom podle dat agentury AP získal již o asi 130.000 volebních lístků více. Demokrat a někdejší Obamův viceprezident Joe Biden zisk svého bývalého šéfa překonal už v noci ze středy na čtvrtek, podle posledních údajů nashromáždil dosud téměř 73,5 milionu hlasů.

Podle modelu agentury Bloomberg by mohlo v letošních volbách odevzdat svůj hlas 157 až 165 milionů lidí, což bude asi 68,6 až 72,1 procent všech Američanů, kteří jsou dost staří na to, aby mohli volit. Podobnou volební účast přitom USA zažily naposledy v roce 1900, kdy přišlo k urnám 73,7 dospělých Američanů. Voličská základna však tehdy byla výrazně menší, především proto, že ženy ještě neměly volební právo.

Trump v současné chvíli zaostává za Bidenem o téměř čtyři miliony hlasů na úrovni celých USA, přesto však překonal dosavadní Obamův rekord. Celkový počet získaných volebních lístků však nemá v USA vliv na výsledek voleb.

Počítání hlasů přitom stále pokračuje nejen v klíčových státech, kde zatím nelze s jistotou předpovědět konečný výsledek. Podle odhadu Bloomberg je nyní zaevidováno mezi 87 a 91 procenty odevzdaných volebních lístků, absolutní zisky obou kandidátů tak budou ještě dále růst.