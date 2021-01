Biden podpoří dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu

New York - Blízkovýchodní politika nového amerického prezidenta Joea Bidena podpoří vzájemně dojednané dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu, aby Izraelci mohli žít v míru a bezpečí po boku životaschopného palestinského státu. Radě bezpečnosti OSN to dnes podle agentury Reuters řekl úřadující vyslanec Spojených států při OSN Richard Mills. Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov mezitím OSN navrhl, aby se na jaře nebo v létě konala mezinárodní konference k izraelsko-palestinskému konfliktu, jak loni v září navrhoval palestinský prezident Mahmúd Abbás.

Podle Millse hodlá Bidenova administrativa obnovit humanitární pomoc Palestincům a podniknout kroky ke znovuotevření diplomatických misí, jež uzavřela předchozí administrativa Donalda Trumpa. Vyslanec také uvedl, že Washington bude nadále podporovat normalizaci vztahů mezi Izraelem a arabskými státy, ale uvědomuje si, že tím nelze nahradit izraelsko-palestinský mír. Izrael loni pod záštitou Spojených států znormalizoval vztahy se Spojenými arabskými emiráty, Bahrajnem, Súdánem a Marokem.

Vztahy mezi Palestinci a Washingtonem se ale za Trumpovy vlády ocitly na bodu mrazu, zejména po Trumpově rozhodnutí označit Jeruzalém za hlavní město Izraele a následně přesunout americkou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma. Východní část Jeruzaléma chtějí Palestinci pro svůj budoucí stát. Trump také zablokoval americkou finanční pomoc Palestincům v hodnotě stamilionů dolarů, uzavřel kanceláře palestinského diplomatického zastoupení ve Washingtonu a začátkem loňského roku zveřejnil mírový plán pro Blízký východ, který podle pozorovatelů straní Izraeli. Palestinci jej okamžitě odmítli.

Ruský ministr zahraničí Lavrov dnes OSN navrhl uspořádat mezinárodní konferenci k izraelsko-palestinskému konfliktu. Mělo by podle něho jít o setkání na úrovni ministrů s účastí asi deseti lidí, poznamenala agentura AFP.

"Navrhujeme, aby se na jaře či v létě 2021 uskutečnila mezinárodní ministerská konference, které by se jako členové kvarteta zúčastnily Rusko, Spojené státy, OSN a Evropská unie a dále také čtyři arabské státy, Egypt, Jordánsko, Spojené arabské emiráty a Bahrajn, a samozřejmě Izrael a Palestina," uvedl Lavrov. Dodal, že by měla být přizvána i Saúdská Arábie, která stála za vznikem arabské mírové iniciativy z roku 2002. Ta předpokládala, že arabské země budou normalizovat vztahy s Izraelem pouze výměnou za ukončení okupace palestinských území. Podle Lavrova by konference mohla sloužit jako platforma k vyhodnocení současné situace a navázání dialogu. Doplnil také, že Rusko je ochotno zprostředkovat jednání mezi Izraelci a Palestinci na nejvyšší úrovni.

V květnu a v červenci se na palestinských územích uskuteční parlamentní a prezidentské volby, první za 15 let.