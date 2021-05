Biden podepsal zákon proti nenávistným útokům na Asiaty

Washington - Americký prezident Joe Biden ve čtvrtek podepsal nový zákon, jehož cílem je zastavit nynější dramatický růst nenávistných útoků vůči Američanům s asijskými kořeny. Při podpisu nového právního předpisu, na němž v politicky rozděleném Kongresu zavládla poměrně vzácná shoda, pak prohlásil, že je na zákonodárce pyšný. Viceprezidentka Kamala Harrisová pak poznamenala, že útoky na Asiaty v USA vzrostly šestinásobně za poslední rok.

"Kdo mlčí, je spolupachatelem, a my se toho nesmíme spoluúčastnit. Musíme se ozvat. Musíme jednat," řekl Biden před podpisem zákona zákonodárcům. "A to jste vy udělali. A jsem vám za to neskonale vděčný. Dnes jsem pyšný na Spojené státy," dodal za přítomnosti desítek zejména demokratických členů Kongresu.

Senát schválil nový zákon v dubnu téměř jednohlasně, Sněmovna reprezentantů pak tento týden poslala normu Bidenovi k podpisu poměrem 364 ku 62 hlasů.

Nový zákon zřídí na ministerstvu spravedlnosti zvláštní post, jehož úkolem bude zrychlit posuzování zločinů z nenávisti. Místním policejním sborům budou rovněž k dispozici nové federální granty, které bude možné použít na zlepšení vyšetřování zločinů s rasovým podtextem. Nyní se podobným zločinům často nevěnuje zvláštní pozornost, píše agentura AP.

Počet hlášených útoků namířených proti Američanům asijského původu v zemi strmě roste od začátku pandemie covidu-19, podle řady expertů kvůli tomu, že se koronavirus objevil poprvé v Číně. Nenávistné nálady ve společnosti přitom podle policistů i pozorovatelů podporoval svými výroky i minulý prezident Donalda Trump, který opakovaně hovořil o koronaviru jako o "kung flu", přičemž flu je anglicky chřipka. Soustavně rovněž hovoří o "čínském viru".