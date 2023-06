Biden podepsal zákon o pozastavení platnosti dluhového stropu

Washington - Americký prezident Joe Biden dnes podepsal zákon pozastavující platnost pravidel o dluhovém stropu do počátku roku 2025, informovaly světové agentury s odvoláním na Bílý dům. Federální vláda by bez tohoto kroku přestala být na počátku příštího týdne schopna splácet své závazky, USA by tak byly poprvé v historii v platební neschopnosti.

Sněmovna reprezentantů a Senát schválily zákon tento týden poté, co demokratický prezident Biden a republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy dosáhli po napjatých jednáních dohody. Americká vláda tak zajistila, že další podobný politický boj se nepovede před nadcházejícími prezidentskými volbami.

Zákon odkládá problém dluhového stropu, který hrozil turbulencemi v americké a světové ekonomice. Biden jeho podpisem pozastavil uplatňování pravidel o dluhovém stropu do ledna 2025. Počítá také s omezením růstu státních výdajů o 1,5 bilionu dolarů (asi 33 bilionů korun) v příštích deseti letech, se škrty v rozpočtu daňové správy a zpřísněním některých podmínek pro čerpání sociální pomoci.

Do platební neschopnosti se Spojené státy ještě nikdy nedostaly, ačkoliv podobně blízko byly v roce 2011. Letos hrozila už 5. června.

Bílý dům o podpisu, který se uskutečnil v soukromí v Bílém domě, informoval v prohlášení zaslaném e-mailem, v němž Biden poděkoval představitelům Kongresu za jejich partnerství.