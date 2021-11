Biden podepsal zákon o masivních investicích do silnic či železnic

Washington - Americký prezident Joe Biden dnes při slavnostním ceremoniálu v Bílém domě dokončil schválení balíčku rozsáhlých investic do infrastruktury ve Spojených státech včetně silnic, mostů, železnic či energetické a internetové sítě. Při podpisu příslušného návrhu zákona Američanům vzkázal, že opatření změní jejich životy k lepšímu. Podle šéfa Bílého domu je bilionový investiční plán důkazem, že dvě politické strany ve Washingtonu stále dokáží spolupracovat.

Balík se v rozděleném Kongresu rodil několik měsíců za složitých vyjednávání Bílého domu s demokratickými i republikánskými zákonodárci. Senát jej schválil už v srpnu a Sněmovna reprezentantů připojila svůj souhlas před deseti dny. Při obou hlasováních se k zákonodárcům Demokratické strany připojila i část republikánů.

"Tento návrh... je důkazem toho, že navzdory cynikům jsou demokraté a republikáni schopni se spojit a dosáhnout výsledků," řekl prezident Biden při ceremoniálu na jižním trávníku Bílého domu. V projevu prezentoval schválení zákona jako "kolosální krok kupředu" a odpověď pro Američany, kteří jsou unaveni "hašteřením ve Washingtonu" a chtějí, aby se politické vedení země zaměřilo na jejich základní potřeby. "Amerika je zase v pohybu a vaše životy se změní k lepšímu," dodal Biden.

Podepsaný návrh rámuje výdaje v celkové výši okolo bilionu dolarů (přes 22 bilionů Kč) během několika následujících let, nicméně nově vyčleňuje "jen" 550 miliard dolarů. Z nich je 110 miliard určených na obnovu a stavbu silnic a mostů, 66 miliard chce Washington napumpovat do železnic a dalších 39 miliard do veřejné dopravy. Další velké programy se týkají posílení infrastruktury v energetice a vodohospodářství, rozšíření kvalitního internetového připojení a zvyšování odolnosti různých druhů infrastruktury vůči dopadům klimatických změn.

Schválení masivních investic je pro Bidena významný úspěch, finální verze balíku je ovšem výrazně méně ambiciózní než původní prezidentův plán a podle deníku The New York Times se nedotýká celé šíře oblastí, kde by byly finanční injekce potřebné. "Bylo zapotřebí kompromisů pro získání hlasů velké skupiny republikánů v Senátu a prezidentovy představy o investicích do tzv. lidské infrastruktury, jako je domácí zdravotní péče, a posílení infrastruktury v zemi v souvislosti s klimatickými změnami byly nakonec zredukovány či zcela vypuštěny," vysvětluje list.

Náročná vyjednávání stále pokračují v případě druhého výdajového balíku, který společně s infrastrukturním plánem tvoří kostru Bidenovy domácí agendy. Soubor sociálních a environmentálních programů, který chtějí demokraté prosadit bez jakékoli republikánské podpory, zatím neprošel Sněmovnou reprezentantů ani Senátem.