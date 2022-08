Biden podepsal zákon o investicích do ochrany klimatu a zdravotnictví

Washington - Americký prezident Joe Biden dnes podepsal zákon o rozsáhlých investicích do ochrany klimatu a zdravotnictví. Klimatický balíček pošle 369 miliard dolarů (8,9 bilionu korun) do obnovitelných zdrojů energie a na snížení emisí, podle listu The Guardian představuje dosud nejvýznamnější úsilí USA v boji proti klimatické krizi. Odborníci odhadují, že zákon by mohl do roku 2030 vést ke snížení emisí v USA přibližně o 40 procent ve srovnání s úrovní z roku 2005, píše list. Norma také omezuje ceny některých léků a zavádí minimální daňovou sazbu pro velké společnosti.

Demokraté návrh prezentují jako krok ke snížení inflace. Přijetí zákona je pro Bidenovu administrativu významným úspěchem. Demokraté doufají, že zákon zlepší názor veřejnosti na prezidenta před listopadovými všeobecnými volbami.

"Tímto zákonem zvítězil americký lid a zvláštní zájmy prohrály," řekl Biden, když zákon slavnostně podepisoval v Bílém domě. Označil to za důkaz pro "americký lid, že demokracie v Americe stále funguje, navzdory všem pomluvám o jejím zániku. A to nejen pro pár privilegovaných, ale pro nás všechny," uvedl Biden podle listu The Guardian.

Balíček je výsledkem náročných jednání s pravicovým křídlem Demokratické strany. Senátem před týdnem prošel většinou jediného hlasu viceprezidentky Kamaly Harrisové. Předchozí verzi balíku, která byla štědřejší, blokoval demokrat Joe Manchin, pro novou verzi byl nakonec ochoten hlasovat. Sněmovna reprezentantů normu schválila před čtyřmi dny.

Druhá část tohoto rozsáhlého investičního plánu má za cíl odstranit nerovnosti v přístupu ke zdravotní péči ve Spojených státech, zejména snížením cen léků. Seniorům se například zastropují výdaje za léky na předpis na částce 2000 dolarů (48.000 Kč) ročně. Medicare, systém veřejného zdravotního pojištění pro osoby starší 65 let, bude mimo jiné poprvé moci vyjednávat o cenách některých léků přímo s farmaceutickými společnostmi, a získat tak férovější ceny, píše AFP.

Výdaje má pomoci pokrýt zavedení minimální 15procentní daně pro korporace s ročními zisky převyšujícími jednu miliardu dolarů.