Biden podepsal stimulační balík za 1,9 bilionu dolarů

Washington - Americký prezident Joe Biden dnes svým podpisem stvrdil vyčlenění dalšího asi 1,9 bilionu dolarů (skoro 42 bilionů Kč) na podporu ekonomiky zasažené koronavirovou krizí. Jeho "záchranný plán", který ve středu dokončil cestu Kongresem, poskytuje prostředky na protiepidemická opatření a zároveň výrazně rozšiřuje federální systém sociálního zabezpečení. Biden a viceprezidentka Kamala Harrisová se jej chystají v následujících dnech propagovat napříč Spojenými státy.

Schválením zákona o novém kole stimulačních opatření se naplňuje jeden z hlavních Bidenových slibů z uplynulých měsíců. Balíček o šest měsíců prodlužuje program dodatečných dávek v nezaměstnanosti, spouští další kolo přímých plateb pro domácnosti a přiděluje miliardy dolarů státním a lokálním úřadům, školám, sektoru pohostinství či Středisku pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Kromě toho například zvyšuje daňové úlevy pro rodiny s dětmi.

Ve středu příslušný návrh zákona po úpravách v Senátu definitivně schválila Sněmovna reprezentantů, načež Bílý dům ohlásil, že prezident Biden jej v pátek podepíše. Podpis byl ale nakonec přesunut už na dnešek a v pátek se uskuteční jen slavnostní ceremoniál se členy Kongresu.

Prezident při dnešním krátkém vystoupení v Oválné pracovně zákon opět označil za historický a řekl, že jeho cílem je obnovit "páteř" USA. Na otázky novinářů nereagoval, uvedl ovšem, že podrobněji se na téma krizového balíku vyjádří už dnes večer v projevu naplánovaném na hlavní vysílací čas.

Bidenův plán oživení ekonomiky má podle posledních průzkumů podporu většiny veřejnosti včetně značné části republikánských voličů, Kongresem ale prošel jen díky hlasům Demokratické strany. Kritici jej označují za přemrštěný a varují, že by mohl přinést "přehřátí" ekonomiky a nárůst inflace.

Bílý dům ovšem trval na tom, že větším rizikem pro americké hospodářství by bylo uvolnění nedostatečné podpory. Biden a Harrisová chtějí nyní v "agresivní kampani" informovat Američany o přínosech nového balíčku, píše deník The New York Times. Bílý dům nově oznámil, že v rámci tohoto "turné" se oba příští pátek vydají do Atlanty ve státě Georgia.