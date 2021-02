Biden podepsal dekret, který by mohl zmírnit nedostatek čipů

Washington - Americký prezident Joe Biden podepsal exekutivní příkaz, který se zabývá celosvětovým nedostatkem čipů, jenž přiměl automobilky a další výrobce k omezování produkce. Informoval o tom Bílý dům. O nedostatku čipů, který prohlubuje pandemie, prezident jednal se skupinou amerických zákonodárců.

Dekret spustí stodenní revizi dodavatelských řetězců pro čipy, vysokokapacitní baterie do elektromobilů, kovy vzácných zemin a farmaceutické výrobky. "Spojené státy se musí postarat o to, že nedostatky ve výrobě, narušení obchodu, přírodní katastrofy a případné kroky ze strany zahraniční konkurence a nepřátel je znovu nedostanou do situace, kdy budou zranitelné," uvedl v prohlášení Bílý dům.

Spojené státy se s výpadky v dodavatelských řetězcích potýkají od začátku pandemie covidu-19, která vedla mimo jiné k poklesu dostupnosti roušek, rukavic a dalších ochranných pomůcek. Novějším příkladem potíží v dodavatelských řetězcích je nedostatek čipů.

"Neplánujeme pouze nařídit vypracování zpráv. Plánujeme podniknout kroky k odstranění zjištěných nedostatků," uvedl jeden z představitelů Bidenovy administrativy.

Americká automobilka Ford nedávno uvedla, že nedostatek čipů by jí mohl výrobu v prvním čtvrtletí snížit až o 20 procent. Domácí konkurent General Motors oznámil, že byl nucen omezit výrobu v továrnách ve Spojených státech, Kanadě i Mexiku a že v polovině března hodlá přehodnotit výrobní plány.

Polovodičové firmy v USA se teď podle svazu polovodičového průmyslu SIA na globálním prodeji čipů podílejí 47 procenty. Jejich podíl na výrobě však činí pouze 12 procent, protože většinu produkce svěřují zahraničním subdodavatelům. V roce 1990 se Spojené státy na globální výrobě polovodičů podílely 37 procenty. Bílý dům připouští, že Spojené státy dlouhá léta zanedbávají investice v tomto odvětví, kdežto jiné země se z příkladu USA poučily a investice posílily.

Republikánští zákonodárci se podle Reuters nyní snaží Bidena přimět k větší ochraně amerických dodavatelských řetězců před čínským vlivem prostřednictvím investic do domácí výroby čipů nové generace.

"Důrazně vyzývám Bidenovu administrativu, aby mezi své priority zařadila ochranu nově vznikajících a zásadních technologií, jako jsou polovodiče, před spáry CCP (čínské komunistické strany)," uvedl republikánský poslanec Michael McCaul v dopise, který Bílému domu zaslali republikáni z výboru Sněmovny reprezentantů pro zahraniční záležitosti.