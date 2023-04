Dublin - Americký prezident Joe Biden počítá s tím, že "poměrně brzy" oficiálně oznámí svou opakovanou kandidaturu na úřad hlavy státu. Uvedla to dnes agentura AFP, podle níž to Biden řekl před odletem z několikadenní návštěvy Irska. O tom, že se rozhodl znovu kandidovat, osmdesátiletý politik informoval už v týdnu v rozhovoru pro americkou televizi NBC.

"Už jsem si to spočítal. Oznámíme to poměrně brzy," uvedl Biden. "Ale tato cesta jen posílila můj pocit optimismu z toho, co lze udělat," citovala jej AFP. "Řekl jsem vám, že mám v plánu znovu kandidovat," řekl také na další dotazy novinářů.

V primárkách Demokratické strany by šéf Bílého domu nyní čelil Robertu Kennedymu, synovci bývalého prezidenta Johna F. Kennedyho, a spisovatelce Marianne Williamsonové. V samotné prezidentské volbě by se pak mohl opět utkat s nyní trestně stíhaným exprezidentem Donaldem Trumpem, který se uchází o nominaci Republikánské strany. Jeho soupeřem naopak nebude bývalý ministr zahraničí v Trumpově administrativě Mike Pompeo, který svou kandidaturu v noci na dnešek vyloučil.

Kandidáti na amerického prezidenta či prezidentku musejí před samotnou volbou, která je naplánovaná na začátek listopadu 2024, soupeřit o přízeň svých spolustraníků v primárních volbách. Demokraté však v průzkumech veřejného mínění dávají najevo, že si nepřejí, aby Biden kandidoval znovu.

V únoru řeklo výzkumníkům agentury AP a sociologického centra NORC jen 37 procent demokratů, že si přejí, aby se současný prezident znovu ucházel o křeslo v Bílém domě. To je o 15 procentních bodů méně než loni v říjnu, a tento propad je patrný u mladších i starších členů Demokratické strany.