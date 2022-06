Biden oznámí prodloužení přítomnosti amerických vojáků v Polsku, uvedla NBC News

Washington/Moskva - Americký prezident Joe Biden plánuje oznámit prodloužení posílené přítomnosti amerických vojáků v Polsku a změny v rozmístění amerických jednotek v několika pobaltských zemích, které schválil před ruskou invazí na Ukrajinu. Učiní tak během třídenního summitu NATO v Madridu, který začíná dnes. S odvoláním na své zdroje to v pondělí uvedla televize NBC News.

Změny v rozmístění amerických vojáků by se mohly dotknout zemí, jako je Litva, Lotyšsko a Estonsko, uvedla NBC. Pokud Biden oznámí nějaké novinky k trvalému rozmístění jednotek v tomto regionu, bude se podle zdrojů NBC News jednat o minimální počet vojáků. Několik stovek by jich mohlo "trvaleji" zůstat v Polsku. Bílý dům odmítl žádost o komentář.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg již v pondělí uvedl, že obranná aliance zvýší počet vojáků schopných rychlého nasazení z dosavadních asi 40.000 na více než 300.000. NATO chce tímto způsobem zejména dlouhodobě posílit ochranu svého východního křídla, kde po ruské invazi na Ukrajinu vzrostly obavy z možné další agrese Moskvy. Prezidenti a premiéři by na summitu měli podpořit vytvoření těchto jednotek, jejich konkrétní podobu budou jednotlivé země dolaďovat později.

Místopředseda ruské bezpečnostní rady a bývalý premiér a prezident Dmitrij Medveděv před zahájením madridského summitu varoval, že jakýkoli zásah členského státu NATO na poloostrově Krym by se mohl rovnat vyhlášení války Rusku, což by mohlo vést ke "třetí světové válce".

"Pro nás je Krym součástí Ruska. A to znamená navždy. Jakýkoli pokus o vniknutí na Krym je vyhlášením války naší zemi," řekl Medveděv listu Argumenty i Fakty. "A pokud to udělá členský stát NATO, znamená to konflikt s celou Severoatlantickou aliancí; třetí světovou válku. Naprostá katastrofa," dodal.

Rusko anektovalo poloostrov v roce 2014 a postupně nad ním upevňuje svoji kontrolu. Ukrajina a většina ostatních zemí světa anexi neuznává.

Medveděv rovněž uvedl, že pokud Finsko a Švédsko vstoupí do NATO, Rusko posílí své hranice a bude "připraveno na odvetné kroky". Ty by podle něj mohly zahrnovat i možnost umístění raketových systémů Iskander "na jejich prahu". V Madridu se budou řešit také švédská a finská přihláška do NATO, které momentálně blokuje Turecko.