Biden ohlásil rozsáhlý nákup vakcín pro očkování Američanů

Washington - Spojené státy nakoupily dalších 200 milionů očkovacích látek proti covidu-19 ve snaze naočkovat prakticky všechny dospělé Američany do konce července. Oznámil to podle tiskových agentur prezident Joe Biden. "Jsme na cestě k tomu, abychom měli dostatečnou zásobu (vakcín) pro 300 milionů Američanů do konce července," řekl Biden.

Ze zmíněných 200 milionů dodatečných dávek připadá 100 milionů na společnost Moderna a 100 milionů na firmu Pfizer. U každé z těchto společností bylo již dříve objednáno 200 milionů dávek, poznamenala agentura AFP s tím, že toto množství by mělo postačovat pro dospělou populaci. V USA žije přibližně 330 milionů lidí. Přinejmenším 33,8 milionu lidí už dostalo jednu či dvě dávky vakcíny, tedy zatím přibližně desetina populace.

AFP připomněla, že Američané se od nynějška budou moci nechat očkovat v lékárnách po celé zemi. Díky zlepšení situace se ve státu New Yorka chystá částečné otevření divadel a stadionů od 23. února. Ale na druhé straně kvůli nedostatku vakcín některá města, například Los Angeles na opačném konci USA, musely dočasně zavřít očkovací střediska.

USA jsou zemí, která byla nejvíce postižena pandemií. Od jejího začátku se podle údajů Univerzity Johnse Hopkinse nakazilo více než 27 milionů Američanů, z nichž více než 475.000 nákaze podlehlo.