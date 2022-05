Biden nedodá Kyjevu raketomety, které by Ukrajině umožnily zasáhnout ruské území

Washington - Spojené státy navzdory opakovaným žádostem nedodají Ukrajině salvové raketomety, které by Kyjevu umožnily zasáhnout území Ruska. Podle agentury AFP to dnes oznámil americký prezident Joe Biden. Podle Kremlu jde o racionální rozhodnutí.

"Nepošleme na Ukrajinu raketové systémy, které mohou dosáhnout až do Ruska," řekl Biden dnes ráno novinářům. O této dodávce se podle AFP v posledních týdnech hovořilo, ale nikdy nebyla potvrzena.

Americká média v minulých dnech tvrdila, že Washington se chystá Kyjevu dodat salvové raketomety poté, co Kongres schválil další pomoc Ukrajině ve výši 40 miliard dolarů (asi 933 miliard Kč). Mluvčí Pentagonu John Kirby však nepotvrdil, že by se Spojené státy chystaly Ukrajině darovat systémy HIMARS a M270 s dostřelem do 300 kilometrů.

Místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv dnes Bidenovo rozhodnutí označil za "racionální", uvedla agentura Reuters.

Ruské síly se v současné chvíli snaží dobýt ukrajinský Donbas, kde v posledních týdnech zesílila ofenziva v blízkosti klíčových měst. V ulicích východoukrajinského Severodoněcku se podle starosty města odehrávají tvrdé boje s ruskými vojáky.

Ukrajinští představitelé Západ opakovaně žádají o poskytnutí moderních zbraní. Zájem mají především o dělostřelectvo a raketové systémy, které by svým dostřelem umožnily z bezpečné vzdálenosti zasahovat a ničit okupační jednotky.