Biden navštívil Kyjev, před výročím ruské invaze slíbil Ukrajině další pomoc

Kyjev - Americký prezident Joe Biden dnes navštívil Kyjev. Do ukrajinské metropole se vypravil na předem neohlášenou návštěvu několik dní před prvním výročím ruské invaze, kterou Moskva zahájila loni 24. února a rozpoutala tím největší pozemní konflikt v Evropě od druhé světové války. Šéf Bílého domu se setkal se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským a avizoval nový balík americké vojenské pomoci pro Ukrajinu.

Fotogalerie

"Tato první návštěva amerického prezidenta na Ukrajině po 15 letech je nejdůležitější v historii ukrajinsko-amerických vztahů," řekl Zelenskyj na tiskové konferenci s Bidenem. Dodal, že s šéfem Bílého domu vedl "věcné rozhovory" a výsledky návštěvy podle něj budou znát při posilování obranyschopnosti Ukrajiny. "Vaše návštěva je mimořádně důležitým projevem podpory všem Ukrajincům," napsal Zelenskyj na telegramu.

Americký prezident mimo jiné prohlásil, že Washington bude podporovat Ukrajinu tak dlouho, jak bude zapotřebí, a avizoval další americkou vojenskou pomoc napadené zemi, a to v hodnotě 500 milionů dolarů (přes 11 miliard korun), o níž bude Washington podrobněji informovat v úterý. USA už dříve Ukrajině poskytly pomoc za více než 50 miliard dolarů, uvedla agentura AP.

Zelenskyj řekl, že s Bidenem hovořili o "zbraních dlouhého doletu a o zbraních, které mohou být Ukrajině ještě dodány, i když dříve dodány nebyly". Neupřesnil však žádné nové závazky. Podle AP má nová pomoc obsahovat munici pro houfnice, protitankové střely nebo radary pro sledování vzdušného prostoru, ale zřejmě v ní nejsou nové moderní zbraně.

Podle AP se osmdesátiletý Biden vypravil do válečné oblasti poprvé v roli prezidenta, přičemž USA nemají kontrolu nad ukrajinským vzdušným prostorem. Zároveň na Ukrajině nejsou přítomni američtí vojáci, vyjma malého oddílu námořní pěchoty, který střeží americkou ambasádu v Kyjevě. Tím se podle stanice CNN Bidenova návštěva liší od předchozích cest amerických prezidentů do Iráku nebo do Afghánistánu.

Bezpečnostní poradce Bílého domu Jake Sullivan později uvedl, že USA informovaly ruskou stranu o Bidenově návštěvě v Kyjevě několik hodin před jeho odjezdem. Podle AP tak Washington učinil ve snaze vyhnout se jakékoli chybě, která by mohla obě jaderné země přivést do přímého konfliktu. Místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv na telegramu napsal, že Biden obdržel před svou cestou na Ukrajinu záruky bezpečnosti. Neupřesnil však, kdo je americkému prezidentovi poskytl.

Příjezd amerického prezidenta do Kyjeva se do poslední chvíle držel v tajnosti, uvedla CNN. Biden odletěl prezidentským speciálem Air Force One z Andrewsovy základny v neděli ve čtvrt na pět ráno místního času. Novináři, kteří s ním letěli, nemohli mít s sebou žádná zařízení. Bílý dům dokonce zveřejnil na dnešek harmonogram, podle něhož měl být prezident ve Washingtonu, všiml si deník The New York Times. Představitelé Bílého domu minulý týden několikrát zdůraznili, že cesta hlavy státu na Ukrajinu se neplánuje. Kyjev dnes z polského vzdušného prostoru sledovala americká výzvědná letadla a od rána byla řada ulic v ukrajinské metropoli uzavřená, aniž se obyvatelům dostalo oficiálního vysvětlení.

Podle stanice CNN přicestoval americký prezident do ukrajinské metropole kolem osmé hodiny ráno místního času (kolem sedmé SEČ). Americký deník The New York Times napsal, že přijel vlakem od polské hranice. Zelenskyj s Bidenem mimo jiné položili věnce a drželi chvíli ticha u pamětní zdi, která připomíná památku ukrajinských vojáků padlých od roku 2014, kdy Rusko v rozporou s mezinárodním právem anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a na východě Ukrajiny vypuklo Moskvou podporované povstání separatistů.

Na videích, která z návštěvy zveřejnila některá média, jsou slyšet sirény varující před rizikem ruského vzdušného úderu. Varování dopoledne ukrajinské úřady vyhlásily pro celou zemi, zatím nicméně nejsou žádné informace, že by dnes Rusko vzdušný útok podniklo. Šéf Bílého domu se rovněž setkal s pracovníky amerického velvyslanectví. V ukrajinské metropoli strávil podle AP přes pět hodin, než odcestoval. Kam z Kyjeva zamířil, není jasné. Jeho výprava na Ukrajinu ale předchází plánované návštěvě Polska.

Některá média zároveň upozornila, že se dnes jednalo o první návštěvu amerického prezidenta na Ukrajině od roku 2008. Biden v minulosti Ukrajinu už několikrát navštívil v roli viceprezidenta, od doby, kdy zastává úřad prezidenta, je to ale poprvé.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba podle Reuters Bidenovu cestu do Kyjeva označil za historickou a uvedl, že vysílá Rusku jasný signál, že se ho "nikdo nebojí". Bidenova návštěva Kyjeva potvrzuje vůli Spojených států podpořit Ukrajinu, která se brání Rusku, uvedl Marcin Przydacz z polské prezidentské kanceláře. Mluvčí německé vlády Steffen Hebestreit řekl, že jde o "dobrý signál". Dál ji ale komentovat nechtěl.