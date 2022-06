Biden: Mezi zbraněmi pro Kyjev budou raketomety s dostřelem 80 km

Washington - V další dodávce zbraní, které Spojené státy pošlou bránící se Ukrajině, bude také raketový systém HIMARS, který dokáže přesně zasáhnout cíle vzdálené až 80 km. Oznámil to dnes v prohlášení americký prezident Joe Biden.

"Spojené státy budou stát při našich ukrajinských partnerech a budou i nadále poskytovat Ukrajině zbraně a vybavení na její obranu," uvedl Biden. Šéf Bílého domu v prohlášení zmínil salvové raketomety HIMARS, které mají dosah přibližně 80 kilometrů, s municí a "další pokročilou výzbroj".

Ukrajina, která se od února brání ozbrojené agresi sousedního Ruska, své partnery naléhavě žádá o těžké zbraně s dlouhým dostřelem, aby mohla účinně čelit ruské taktice masivního dělostřeleckého a leteckého bombardování.

Spojené státy budou podle Bidena schopny nadále poskytovat Ukrajině více zbraní díky dodatečným finančním prostředkům, které byly schváleny s drtivou podporou obou stran v Kongresu USA.

O tom, že USA dodají Ukrajině pokročilejší raketové systémy a munici umožňující přesnější údery na klíčové cíle na Ukrajině, spekulovala v posledních dnech řada médií. Biden to nakonec potvrdil v úterním článku pro deník The New York Times, nezmínil ale, o který typ zbraní půjde. Nejmenovaný činitel Bidenovy administrativy podle agentur poté doplnil, že se bude jednat právě o raketomety HIMARS.

Ukrajina na oplátku Washington ujistila o tom, že takové salvové raketomety nepoužije k úderům na ruské území. Oznámení ale i tak vyvolalo nesouhlasnou reakci z Moskvy. Podle čelných představitelů Kremlu se jedná o provokaci, která zvyšuje riziko, že do války na Ukrajině bude zatažena třetí strana.