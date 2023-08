Biden kvůli požárům vyhlásil na Havaji stav katastrofy, pokračují evakuace

Honolulu (USA) - Americký prezident Joe Biden zpřístupnil lidem na Havaji dodatečnou federální podporu, když schválil vyhlášení stavu katastrofy na souostroví zasaženém ničivými požáry. Na ostrově Maui, kde přišlo o život nejméně 36 lidí, hasiči dál bojují s plameny, úřady chtějí s příchodem nového dne pokračovat v evakuacích. Některá americká média požáry spojují s vlivem globálních klimatických změn.

Bilance obětí by podle agentury AP mohla dál narůstat s tím, jak se budou záchranáři dostávat do dalších zasažených oblastí. Už nyní jsou požáry, které na Maui vypukly v úterý, nejvíce smrtícím incidentem tohoto druhu od roku 2018, kdy požár v Kalifornii prakticky srovnal se zemí obec Paradise a zabil 85 lidí.

Nyní je epicentrem škod město Lahaina, které kdysi bylo hlavním městem havajského království a stále je oblíbenou turistickou destinací. Plameny tam zničily desítky stavení a vyhnaly z domovů či hotelů tisíce lidí. Masové evakuace se dnes ráno rozbíhají znovu, přičemž se úřady snaží lidi dostat ze západní části ostrova na hlavní místní letiště Kahului.

Prezident Biden už v noci na dnešek nařídil pro Havajské ostrovy mobilizovat federální pomoc v podobě vojenské techniky a personálu. Dnešní vyhlášení stavu katastrofy uvolňuje finanční podporu pro obyvatele Maui, uvádí v oznámení Bílý dům. Podpora může zahrnovat příspěvky na dočasné ubytování nebo výhodné půjčky.

Na Maui i v noci na dnešek hořelo na více místech, ustal však silný vítr, který předtím komplikoval hašení a rozdmýchával požáry. Plameny se rychle rozšířily i kvůli suché vegetaci a místní obyvatele zaskočily. "Byly to velké, rychle se šířící požáry a teprve nedávno jsme s nimi začali držet krok a začali je dostávat pod kontrolu," řekl dnes mluvčí havajského úřadu pro krizové situace.

Podle amerických médií jsou na Havaji podmínky pro vznik a šíření požárů stále častější. Deník The Washington Post uvádí, že mezi suchem na souostroví a klimatickou změnou způsobovanou lidskými aktivitami není jasné pojítko, avšak trend je takový, že v oblasti ubývají srážky a prodlužují se období suchých dní. List The New York Times zase píše, že klimatické změny učinily z místa proslulého bujnou vegetací "soudek s prachem".