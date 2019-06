Biden kritizoval Trumpa, Sanders mluvil o zdanění střední třídy

Miami - Druhou část první debaty uchazečů o demokratickou nominaci na prezidenta Spojených států provázely rozpory týkající se věku, ideologie a také rasových záležitostí. Favorit stranického klání, někdejší viceprezident Joe Biden, během ní musel odrážet řadu výpadů svých demokratických rivalů. Hodně pozornosti média věnují roztržce ohledně rasismu mezi ním a senátorkou Kamalou Harrisovou. Ta podle agentury Reuters nebo společnosti BBC ve čtvrteční (v pátek brzy ráno SELČ) debatě zazářila nejvíce.

Ve druhém kole první demokratické debaty byla oproti středečnímu prvnímu výraznějším motivem kritika současného prezidenta Donalda Trumpa. Podle agentury AP byl během prvního večera zmíněn jmenovitě či skrze svou funkci 35krát, zatímco v noci na dnešek 52krát. Zřejmě nejostřeji se vůči němu vymezil další z favoritů Bernie Sanders, který republikánského šéfa Bílého domu označil za patologického lháře.

Podle Bidena Trump protežuje nejbohatší Američany, přičemž Ameriku vybudovala obyčejná střední třída. Dodal, že prezident vystavil USA hrozivé situaci, když podepsal snížení daní vysokopříjmovým Američanům. Bývalý viceprezident řekl, že tato zvýhodnění bude nutné zrušit. Agentura AP poznamenala, že Biden se vyhnul vysvětlení ke svému komentáři na nedávné sponzorské akci, kde dárce ujistil, že jejich životní styl zrušením daňových škrtů neutrpí.

Vermontský senátor Sanders v debatě přiznal, že jeho smělé reformní plány včetně rozšíření systému zdravotního pojištění pro všechny Američany bude pro střední třídu znamenat zvýšení daní.

"Ano, budou platit více na daních, ale méně na zdravotní péči," řekl senátor Sanders, který se sám označuje za demokratického socialistu. Svůj návrh přeměnit systém soukromého zdravotního pojištění na státem financovaný model považuje za klíčový v boji proti nerovnostem.

Senátor Michael Bennet prohlásil, že souhlasí se Sandersovým tvrzením, že na zdravotní péči mají právo všichni Američané, zpochybnil ale jeho výzvu zavést všeobecné zdravotní pojištění pro každého, neboť USA na tuto změnu ještě nejsou podle něj připraveny.

Osmatřicetiletý kongresman Eric Swalwell v debatě poznamenal, že mu bylo šest let, když poprvé slyšel Bidena hovořit a že souhlasí s jeho názorem, že je čas předat pochodeň mladší generaci. "Tu pochodeň stále držím," odpověděl 76letý Biden.

Krátce poté, co se Biden ohradil proti výtkám k jeho věku, čelil výpadům senátorky Harrisové, která má po rodičích indicko-jamajské kořeny. Bidenovi vyčetla, jak nedávno nostalgicky vzpomínal na dávnou spolupráci se dvěma senátory zastávajícími segregační názory.

"Nevěřím, že jste rasista. A souhlasím s vámi, když zdůrazňujete význam hledání společného postoje," řekla Harrisová, "Také se ale domnívám - a je to osobní, bylo to zraňující slyšet vás hovořit o dvou senátorech USA, kteří svou pověst a kariéru vystavěli na rasové segregaci," dodala. Biden na to odvětil, že si jeho postoj špatně vyložila.

AP tuto výměnu označila za špatný moment pro Bidena a dodává, že někdejší viceprezident byl během celé debaty poněkud "zaražený" a nedokázal jasně odlišit své plány od návrhů jiných předních kandidátů. Zcela opačně hodnotí Reuters výkon senátorky Harrisové, jejíž výroky byly často následované silným potleskem.

"Byla klidná, připravená, prokázala znalosti a byla prezidentská," hodnotila zase televize CNN. Stejně jako zpravodajský web BBC vyzdvihuje údernou větu, kterou Harrisová přerušila překřikování svých kolegů. "No tak lidi, víte co? Amerika nechce vidět, jak se pereme u jídelního stolu, chtějí vědět, jak dostaneme jídlo na jejich stoly," prohlásila.

Pozitivně bylo hodnoceno také vystupování 37letého starosty městečka South Bend Peta Buttigiega, kterého první průzkumy veřejného mínění řadí stejně jako Harrisovou do užší skupiny favoritů. Podle CNN si po boku zkušenějších konkurentů vedl velmi sebejistě. "Byl seriózní, působil chytře, rozumně... Buttigieg má přirozených politických dovedností na rozdávání a ve čtvrtek večer se to ukázalo," uvádí televize ve své analýze.

První debata demokratických uchazečů o stranickou nominaci byla kvůli velkému počtu debatujících rozdělena na dva večery, během kterých se představilo vždy deset kandidátů. O nominaci se uchází takřka tři stovky demokratů, ale jen necelé tři desítky z nich jsou považovány za hlavní kandidáty. Z této užší skupiny pozvánku do debaty dostalo jen dvacet uchazečů, kteří splnili přísné stranické podmínky.