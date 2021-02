Biden kritizoval porušování lidských práv v Číně

Milwaukee (USA) - Americký prezident Joe Biden při setkání s voliči ve Wisconsinu v noci na dnešek SEČ prohlásil, že Čína se bude zodpovídat z porušování lidských práv. Zároveň slíbil zrychlení očkování proti covidu-19 a vyzdvihl svůj plán vyčlenit stimulační balíček ve výši 1,9 bilionu dolarů (41 bilionů Kč) na podporu ekonomiky zasažené pandemií. Návštěva Wisconsinu, státu, kde těsně zvítězil ve volbách nad svým soupeřem Donaldem Trumpem, je prezidentovou první oficiální cestou od 20. ledna, kdy se ujal úřadu.

Kritiku na adresu Číny pronesl Biden v reakci na otázku týkající se jednání Pekingu s muslimskou menšinou Ujgurů. Čína si vysloužila mezinárodní kritiku za umísťování Ujgurů do internačních táborů, i za další porušování lidských práv. "Bude to mít pro Čínu následky," řekl Biden a prohlásil, že toto téma nastolil během svého telefonátu s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. "Čína se velmi snaží, aby se stala světovým lídrem. Ale aby toho dosáhla, musí získat důvěru dalších zemí. Dokud bude pokračovat v jednání, které odporuje základním lidským právům, bude to pro ni těžké," podotkl nový šéf Bílého domu.

Biden vyjádřil naději, že kdokoli se v USA bude chtít nechat očkovat proti covidu-19, bude tak moci učinit do července, a že většina amerických škol se znovu otevře na konci jara. Poznamenal, že mezi přednostně očkovanými by měli být učitelé.

Mezi opatřeními navrhovanými Bidenem na podporu ekonomiky zasažené koronavirovou krizí jsou mimo jiné přímé platby Američanům ve výši 1400 dolarů (31.000 Kč), zvýšené federální dávky pro nezaměstnané, miliardy dolarů na podporu očkovací kampaně nebo programy zaměřené na Američany, kteří mají problémy s financováním nejzákladnějších potřeb. "Nyní je čas podnikat velké věci. Pokud ten balíček schválíme, vytvoříme letos sedm milionů pracovních míst," slíbil šéf Bílého domu.

Řekl také, že je potřeba vyčlenit více prostředků pro lokální policii. Reagoval tím na dotaz, jak USA zajistí ochranu občanů ve čtvrtích s vysokou kriminalitou. Během své předvolební kampaně Biden prosazoval investice do programu, který by umožnil připravit policisty tak, aby si dokázali vybudovat méně konfliktní vztah s komunitami. "Každý policista, který ráno vstává a nasazuje si ochranný štít, má právo očekávat, že večer půjde domů a bude se svojí rodinou. Zároveň ale dítě, které přechází přes ulici v mikině, není automaticky členem gangu," prohlásil prezident.

Zopakoval také svůj slib z předvolební kampaně, že bude usilovat o ukončení trestu odnětí svobody za užití drog. "Nikdo by neměl jít do vězení za užití drog. Měl by jít do drogové léčebny," prohlásil Biden.