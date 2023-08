Biden je připraven k setkání s vůdcem KLDR Kim Čong-unem, a to bez podmínek

Washington - Americký prezident Joe Biden je připraven setkat se s vůdcem KLDR Kim Čong-unem, aniž by si dopředu kladl podmínky. V rozhovoru s agenturou Kjódó to řekl bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby. Se severokorejským vůdcem se opakovaně sešel bývalý americký prezident Donald Trump, k zásadní změně ve vztazích obou zemí to ale nevedlo.

"Na tuto nabídku nereagovali kladně, ale stále je na stole. Jsme ochotni zasednout a jednat bez předběžných podmínek," uvedl Kirby, podle něhož by předmětem jednání byla především otázka denuklearizace Korejského poloostrova.

Bezpečnostní mluvčí Bílého domu se k tématu vyjádřil ve čtvrtek, tedy den předtím než dnes Biden ve venkovském sídle amerických prezidentů v Camp Davidu přijme japonského premiéra Fumia Kišidu a jihokorejského prezidenta Jun Sok-jola. Jedním z hlavních bodů jednání s dvojicí asijských spojenců bude právě severokorejský raketový a jaderný program.

Jak poznamenává Kjódó, Biden na rozdíl od Trumpa, který se s Kimem setkal třikrát, dosud hledal jiné způsoby komunikace s komunistickým režimem. Nabídka osobního jednání ale ukazuje, že Washington zvyšuje úsilí v tomto ohledu.

Pokud Pchjongjang se setkáním ani nadále nebude souhlasit, je podle Kirbyho nutné, aby USA byly připraveny "ve všech ostatních ohledech hájit naše národní bezpečnostní zájmy a zájmy našich korejských a japonských spojenců." To podle něj může znamenat i zvýšení vojenských kapacit v regionu.