Biden hodlá Putina varovat před ekonomickou cenou napadení Ukrajiny

Washington/Moskva - Americký prezident Joe Biden se při dnešním videohovoru chystá svého ruského kolegu Vladimira Putina varovat, že na Rusko by mířily drtivé ekonomické sankce, pokud by se rozhodlo vojensky napadnout Ukrajinu. V předvečer jednání to sdělili médiím američtí činitelé. Obavy z možné ruské invaze mají západní státy po informacích o tom, že Moskva vyslala k hranicím se sousední zemí desetitisíce vojáků.

Situace kolem Ukrajiny je brána jako hlavní téma videokonference, která se uskuteční okolo 16:00 SEČ. Americké tajné služby dospěly k závěru, že Rusko u ukrajinské hranice shromáždilo na 70.000 vojáků a podniklo přípravné kroky směřující k možné invazi zkraje příštího roku. Podobně vývoj hodnotí i Kyjev, zatímco Moskva toto obvinění odmítá.

Spojené státy zatím nemají jasno v tom, zda Putin v této věci učinil konečné rozhodnutí, Biden nicméně ruskému prezidentovi hodlá jasně sdělit, že případný ruský útok by měl "velmi citelnou cenu", řekl reportérům pod podmínkou zachování anonymity vysoce postavený člen americké administrativy. Při pondělním brífinku o potenciálních ekonomických sankcích hovořila i mluvčí Bílého domu Jen Psakiová.

"Velmi jsme to konzultovali s našimi spojenci a jsme přesvědčeni, že máme plán postupu, který by pro ruskou ekonomiku znamenal významné a závažné škody," uvedla. "Můžete tomu říkat hrozba, můžete tomu říkat fakt, můžete tomu říkat příprava. Můžete tomu říkat, jakkoli chcete," dodala Psakiová.

Co se týče Putina, ten se podle vyjádření Kremlu chystá od Bidena požadovat záruky, že NATO se nebude rozšiřovat dál na východ a že Ukrajina se nestane členem aliance. Tento požadavek je ale pro Washington a jeho spojence nepřijatelný, uvádí agentura AP. NATO totiž vnímá Ukrajinu jako suverénní zemi, která si o svém případném vstupu do aliance musí rozhodovat sama bez cizích vlivů, pokud splní potřebné podmínky.

Kromě napětí kolem Ukrajiny budou lídři USA a Ruska podle Bílého domu hovořit o "strategické stabilitě, kybernetických a regionálních tématech". Ruská strana chce rovněž probrat plnění dohod, které oba prezidenti uzavřeli na svém červnovém setkání v Ženevě.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí řekl, že rusko-americké vztahy zůstávaly před novým jednáním Putina s Bidenem "v dosti žalostném stavu". Tlumil při tom očekávání ohledně možných výsledků jednání. "Jen těžko lze očekávat průlom v tomto vyjednávání," řekl mluvčí, podle nějž je jen málo pravděpodobné, že by lídři dali do pořádku "Augiášův chlév" svých vztahů během "několika hodin" rozhovorů.