Biden: Cílem je mít do 4. července 70 procent dospělých s jednou dávkou vakcíny

Washington - Novou fázi americké očkovací kampaně a také nový dílčí cíl oznámil dnes prezident Spojených států Joe Biden. Jeho administrativa počítá s tím, že do Dne nezávislosti bude alespoň částečně naočkovaných 70 procent dospělých obyvatel. Ohlášený plán podle agentury AP odráží klesající tempo imunizace v USA. Biden v projevu slíbil, že vláda očkování usnadní a zaměří se také na věkovou kategorii mezi 12 a 15 lety.

"Teď budeme muset vakcínu dostat k lidem, kteří nejsou tak dychtiví," konstatoval Biden ve chvíli, kdy v USA uvadá poptávka po vakcínách. Alespoň jednu dávku už dostalo bezmála 150 milionů obyvatel a "plně naočkovaných" lidí eviduje Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) na 105 milionů. Za poslední tři týdny ovšem tempo očkování spadlo o více než milion dávek denně na 2,29 milionu a v odborných kruzích se mluví o tom, že zemi s 330 miliony obyvatel se v dohledné době nepodaří dosáhnout kolektivní imunity vůči koronaviru.

Biden nastínil aktuální úvahy vlády dva měsíce před Dnem nezávislosti. V úvodu svého mandátu mluvil o tom, že jeho administrativa se bude snažit vytvořit pro svátek připadající na 4. červenec takové podmínky, aby bylo pro Američany bezpečné pořádat menší oslavy.

Nový cíl týkající se proočkovanosti dospělé populace oznámil s tím, že by byl rád, kdyby se dostala na 100 procent, avšak 70 procent považuje za realističtější. Podle AP má už nyní alespoň první dávku očkování za sebou 56 procent dospělých obyvatel USA a hranice 70 procent může být do dvou měsíců překročena i v případě dalšího zpomalování vakcinace. Federální vláda se prý ve světle aktuálního vývoje odklonila od úvah o kolektivní imunitě a místo toho se zaměří na oočkování co největšího počtu lidí.

V této souvislosti dnes Biden oznámil několik opatření, jako například spuštění webové stránky, kde mohou lidé najít očkovací místa nejblíž svého bydliště. Vláda se prý také připravuje k povolení očkovat děti od 12 do 15 let a plánuje dávky posílat rovnou dětským lékařům. "Zajistíme, že nechat se očkovat bude snadnější než kdy dřív," prohlásil americký prezident.