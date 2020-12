Biden chce za 100 dní dostat vakcínu ke 100 milionům Američanů

Washington - Nastupující prezident USA Joe Biden dnes prohlásil, že chce během prvních 100 dní svého mandátu dostat vakcínu proti covidu-19 ke 100 milionům Američanů. Za stejný čas by rovněž chtěl vrátit všechny děti v zemi do škol. Pro jeho snahu však podle něj bude zásadní spolupráce Kongresu, který musí schválit chystaný finanční balík, jinak by se distribuce vakcíny mohla zpomalit či dokonce zastavit. Biden to podle agentury Reuters prohlásil při veřejném vystoupení, při němž rovněž představil svůj budoucí tým, který povede boj s pandemií.

Biden ve svém vystoupení předestřel tři priority své budoucí administrativy v boji s koronavirem. Kromě vakcíny a návratu do škol znovu zopakoval, že chce při inauguraci požádat Američany, aby nosili 100 roušky, přičemž zakrývání obličeje nařídí ve veřejné dopravě a ve federálních budovách.

Poznamenal přitom, že za prvních 100 dní v úřadě se mu zřejmě nepodaří epidemii v USA ukončit, chce nicméně změnit její vývoj. K tomu však bude potřebovat spolupráci Kongresu, který bude v příštích dnech jednat o dlouho odkládaném a bedlivě očekávaném ekonomickém balíčku nejen na pomoc Američanům zasaženým ekonomickou krizí, kterou vyvolalo šíření viru.

"Pokud nebude Kongres tento týden naléhavě jednat (...), existuje reálná možnost, že se po první vlně očkování toto úsilí zpomalí a zastaví," řekl demokrat s tím, že zákonodárci musí zajistit financování distribuce očkovacích látek "do všech rohů Spojených států".

Biden při vystoupení ve svém domovském městě Wilmington ve státu Delaware rovněž potvrdil, že do postu ministra zdravotnictví ve své vládě nominuje kalifornského generálního prokurátora latinskoamerického původu Xaviera Becerru. Do čela Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) má nastoupit Rochelle Walenskyová, šéfka oddělení infekčních chorob bostonské nemocnice Massachusetts General Hospital.

Vysoce postaveným zdravotnickým poradcem budoucího prezidenta bude uznávaný epidemiolog Anthony Fauci, Vivek Murthy se pak vrátí do pozice šéfa zdravotnické služby, kterou zastával již v administrativě Baracka Obamy.

Vrchním Bidenovým poradcem ohledně boje s pandemií se stane Jeffrey Zients, který bude mít na starosti především koordinaci distribuce stovek milionů dávek vakcín široké veřejnosti, na níž se bude podílet několik vládních agentur včetně Pentagonu.