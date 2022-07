Washington - Americký prezident Joe Biden, který se příští týden vydá do Saúdské Arábie, chce v zemi posílit partnerství respektující "základní hodnoty". Uvedl to v příspěvku, který v sobotu zveřejnil deník The Washington Post.

Biden napsal, že návštěvu Saúdské Arábie podnikne s cílem "posílit strategické partnerství založené na vzájemných zájmech a odpovědnosti, a přitom respektující základní americké hodnoty".

"Vím, že mnozí nesouhlasí s mým rozhodnutím odjet do Saúdské Arábie. Mé názory na lidská práva jsou jasné a trvalé a základní svobody jsou vždy na pořadu dne, když cestuji, a bude tomu tak i během této cesty," ujistil americký prezident.

Biden před svým zvolením slíbil, že udělá z ropné monarchie "vyvrhele" kvůli atentátu na saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího v roce 2018 v Turecku. Biden se během své blízkovýchodní cesty setká se saúdskoarabským králem Salmánem a na schůzce má být i korunní princ Muhammad bin Salmán, který podle americké tajné služby vraždu nepohodlného kritika schválil.

Biden pojede nejprve do Izraele a pak bude 15. července pokračovat do Saúdské Arábie, kde má jednat s představiteli zemí Perského zálivu.