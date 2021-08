Biden chce nechat vojáky v Kábulu, dokud neodjedou všichni Američané

Washington - Americký prezident Joe Biden prohlásil, že je odhodlán ponechat jednotky USA v Afghánistánu, dokud nebudou evakuováni všichni Američané, i kdyby to znamenalo zachovat vojenskou přítomnost v zemi po 31. srpnu. Tedy po termínu, který stanovil pro stažení všech Američanů. V rozhovoru pro stanici ABC News zároveň řekl, že nevěří, že bylo možné stáhnout vojáky bez chaosu, který nastal v posledních dnech. Podle šéfa Bílého domu se Tálibán za poslední roky nezměnil, hnutí se ovšem rozhoduje, zda chce, aby jeho vláda byla uznána mezinárodním společenstvím.

Středeční rozhovor představoval první příležitost, při níž Biden odpovídal na otázky novináře ohledně kolapsu afghánské vlády v důsledku odchodu západních vojsk. Po svém pondělním projevu americký prezident na dotazy médií nereagoval.

Před kamerami ABC News zdůraznil, že se Spojené státy pokusí evakuovat všechny Američany a "naše spojence" před koncem srpna. Posléze připustil, že by to mohlo trvat déle. "Pokud tam zůstanou američtí občané, zůstaneme do té doby, než je dostaneme všechny pryč," pronesl v interview Biden.

Poté, co radikální islamistické hnutí Tálibán rychle ovládlo prakticky celou zemi, zůstalo v zemi až 15.000 Američanů, poznamenala agentura AP. Spojené státy se snaží zároveň evakuovat afghánské spolupracovníky a jejich příbuzné. Šéf Bílého domu přišel s odhadem, že do této druhé skupiny s nárokem na odlet spadá na 50.000 až 65.000 lidí. Zatím USA odvezly ze země celkem několik tisíc lidí. Aby se podařilo všechny evakuovat do konce měsíce, bude muset současná evakuační mise zrychlit na pět až sedm tisíc evakuovaných denně, dodal Biden.

Americký ministr obrany Lloyd Austin ve středu uvedl, že americké jednotky nemají kapacitu na to, aby pomohly lidem v Afghánistánu dostat se na mezinárodní letiště v Kábulu, odkud odlétají evakuační letadla. Šéf Bílého domu ovšem v novém v rozhovoru řekl, že Tálibán zatím spolupracuje a nebrání v odchodu Američanům. Připustil nicméně, že Spojené státy "mají určité potíže" s evakuací afghánských spolupracovníků.

Biden čelil také otázce, zda si myslí, že se Tálibán během trvání americké bojové mise změnil. "Ne," odpověděl. Radikální hnutí ale podle něj prochází "jakousi existenční krizí ohledně toho, zda chtějí být uznáni mezinárodním společenstvím". "Nejsem si jistý, že chtějí... Ale také jim záleží na tom, jestli mají co k jídlu, jestli mají příjmy... Záleží jim na tom, zda budou či nebudou schopni udržet pohromadě společnost," pokračoval prezident.

Biden kromě toho znovu hájil rozhodnutí stáhnout zbývající americké jednotky ze země a uvedl, že se nedalo vyhnout chaosu. Na dotaz, zda bylo možné zvládnout odchod zbývajících vojsk lépe, odpověděl: "Ne". Rovněž odmítl jakákoli selhání, pokud jde o činnost zpravodajských složek nebo samotné provedení amerického odchodu z Afghánistánu, a popřel informaci listu The Wall Street Journal, že mu armádní špičky doporučily zachovat kontingent 2500 vojáků.

Šéf Bílého domu se stal terčem ostré kritiky za svůj postup při stahování z Afghánistánu i proto, že v tomto směru navázal na plán minulé administrativy prezidenta Donalda Trumpa. V posledních dnech zpravodajství ze země dominovaly scény chaosu na kábulském letišti a v jeho okolí, kde se lidé zoufale snažili dostat ze země, poznamenala agentura Reuters.