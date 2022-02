Biden chce místo Breyera u nejvyššího soudu Ketanji Brownovou Jacksonovou

Washington - Odcházejícího soudce Stephena Breyera by podle amerického prezidenta Joea Bidena měla v senátu Nejvyššího soudu Spojených států nahradit 51letá soudkyně federálního soudu Ketanji Brownová Jacksonová, oznámil dnes Bílý dům. Pokud její jmenování schválí americký Senát, stane se první černoškou, která kdy držela jedno z devíti křesel u nejvyšší soudní instance v USA. Nominaci Biden oficiálně oznámí ještě dnes.

Šéf Bílého domu už před zvolením do prezidentské funkce sliboval, že pokud dostane možnost, navrhne na post u nejvyššího soudu ženu tmavé pleti. Cesta se mu otevřela ke konci ledna, když oznámil odchod do důchodu 83letý Breyer, který svou funkci hodlá po zhruba 28 letech opustit během letošního léta. Výměna nic nezmění na poměru sil mezi konzervativními a liberálními soudci, neboť Breyer i jeho potenciální nástupce jsou bráni jako liberálové. Nadále by platila převaha konzervativců šest ku třem, která trvá od podzimu 2020.

Bílý dům uvedl, že prezident Biden od potvrzení Breyerova odchodu do důchodu vedl důkladné řízení s cílem nalézt nástupce, při němž žádal o rady senátory z obou politických stran. "Soudkyně Jacksonová je mimořádně kvalifikovanou nominantkou, jakož i historickou nominantkou, a Senát by měl postupovat kupředu se spravedlivými a adekvátně načasovanými slyšeními a potvrzením," uvádí Bidenova kancelář.

Potvrzení prezidentova návrhu se zdá být vysoce pravděpodobné, neboť Bidenovi demokraté mají ve stočlenném Senátu přesně polovinu hlasů, přičemž v případě potřeby může rozhodující hlas přijít od viceprezidentky Kamaly Harrisové. Demokratičtí senátoři už v lednu dali najevo, že nebudou chtít schvalovací proces nijak natahovat.

Kromě toho Biden navrhuje zkušenou soudkyni, která v minulosti působila mimo jiné jako Breyerova asistentka, píše na svém webu veřejnoprávní rozhlas NPR. Jacksonová se narodila v hlavním městě Washingtonu, ale vyrůstala v Miami. Soudkyní federálního systému je od roku 2013, přičemž loni v létě byla dosazena na federální odvolací soud pro správní oblast hlavního města USA.