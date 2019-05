Biden chce jako prezident USA podpořit školství

Washington - Demokratický uchazeč o prezidentské křeslo a bývalý viceprezident Joe Biden chce navýšit federální investice do škol v chudších oblastech, podpořit vznik školek a zvednout platy učitelům. Školní agenda se tak stala první zveřejněnou částí Bidenova politického programu před nadcházejícími stranickými primárkami, ve kterých se Biden utká s početným polem uchazečů o prezidentskou nominaci demokratů. Deník The New York Times poznamenal, že Biden nijak nevybočil ze svých umírněných názorů a do svého plánu nezahrnul žádné smělé představy některých svých rivalů.

Bidenova kampaň zveřejnila plán podpory vzdělání v úterý (v noci na dnešek) před večerním setkáním s představiteli vlivné odborové federace amerických učitelů. Podpora federace, která se kloní k demokratickým názorům, je mezi uchazeči o demokratickou prezidentskou nominaci tradičně velmi žádaná.

Biden zahájil kampaň na konci dubna, dosud ale nebyl ve svém politickém programu příliš konkrétní, naopak jeho konkurenti podle The New York Times předkládají jeden politický návrh za druhým. Řada demokratických uchazečů hovoří o radikálním navýšení financování školství.

Senátor Bernie Sanders, který je nejvážnějším Bidenovým rivalem, chce výrazně rozšířit dotování dopravy dětí do škol a navýšit roční platy učitelů na nejméně 60.000 dolarů (1,39 milionu korun). Této hranici se nyní blíží průměrný plat amerických učitelů, ti začínající si přitom v některých státech USA, například v Montaně či Missouri, vydělají za rok jen polovinu této sumy.

Senátorka Kamala Harrisová navrhla každému učiteli přidat ročně 13.500 dolarů, což by si v nadcházejících deseti letech vyžádalo 300 miliard dolarů (sedm bilionů korun). Finance na to si chce zajistit rozšířením dědické daně.

Biden navrhuje navýšit peníze určené pro financování škol v oblastech s nízkými příjmy. Tyto peníze by podle představ bývalého viceprezidenta musely školy použít především na zatraktivnění platových podmínek učitelů. Další peníze chce poslat školkám, aby zvýšil kapacitu pro vzdělávání tříletých a čtyřletých dětí a aby vyrovnal příjmy těchto institucí v chudších a bohatších oblastech. Chce rovněž pomoci učitelům ve splácení půjček, které si jako studenti vzali, aby si mohli zaplatit univerzitní vzdělání.

O prezidentskou nominaci demokratů se ke konci května podle webu volební komise ucházelo takřka 260 lidí. Za hlavní uchazeče ale média považují 24 z nich, neboť již v minulosti zastávali volený úřad, mají dostatečnou podporu tisku a jsou zahrnuti v průzkumech veřejného mínění. V sondážích je jasným favoritem Biden, který má v průměru podporu 35 procent dotazovaných. Se ztrátou až 20 procentních bodů následuje Sanders, za kterým další uchazeči rovněž výrazně zaostávají.