Biden by podle WSJ měl po zatčení novináře vyhostit ruského velvyslance

Washington/Moskva - Americký prezident Joe Biden by měl v reakci na ruské zatčení amerického novináře listu The Wall Street Journal (WSJ) Evana Gershkoviche vyhostit ruského velvyslance v USA. WSJ to dnes uvedl v redakčním komentáři. Svého novináře se zastal a ruská obvinění vůči němu označil za čistý kalkul. Na otázku novinářů, co by vzkázal Rusku, Biden dnes při odjezdu z Bílého domu odpověděl stručným "Pusťte ho". Zadržení Gershkoviche jeho administrativa odsoudila už ve čtvrtek. Kreml dnes uvedl, že všichni akreditovaní zahraniční novináři mohou v Rusku nadále pracovat.

Ruská tajná služba FSB Američana zadržela ve čtvrtek v Jekatěrinburgu na Urale. Vzápětí byl převezen do Moskvy, kde na něj soud uvalil vazbu do 29. května. Podle FSB novinář shromažďoval pro americkou stranu informace o vojensko-průmyslovém odvětví v Rusku, které představovaly státní tajemství. Kvůli údajné špionáži mu tak nyní hrozí až 20 let odnětí svobody, uvedly ruské agentury.

Několik lidí, se kterými se Gershkovich setkal v Jekatěrinburgu, ruskojazyčné BBC řeklo, že se novinář zajímal o nábor do Wagnerovy skupiny a postoje Rusů k válce na Ukrajině. WSJ ruské obvinění vůči novináři označil za pochybné a poukázal na skutečnost, že Gershkovich v Rusku pracoval roky a Moskva jej mohla vyhostit, pokud se skutečně domnívala, že je špion.

"Načasování zatčení vypadá jako promyšlená provokace s cílem uvést USA do rozpaků a zastrašit zahraniční novináře, kteří v Rusku stále pracují," stojí v komentáři. List zároveň připomněl, že Gershkovich je spoluautorem článku a postupném rozkladu ruské ekonomiky, který byl publikován krátce před jeho zatčením.

Ruský prezident Vladimir Putin si podle WSJ bere rukojmí, které chce vyměňovat za Rusy,kteří spáchali zločiny v USA. To podle listu Washington nesmí dopustit a musí na to začít reagovat důsledně.

"Zlotřilí vůdci dělají zlotřilé věci, pokud si myslí, že za to nezaplatí. Bidenova vláda bude muset zvážit diplomatickou a politickou eskalaci. Vyhoštění ruského velvyslance v USA a všech ruských novinářů, kteří zde pracují, by bylo minimem, které lze očekávat. Hlavní povinností americké vlády je chránit své občany a příliš mnoho vlád se nyní domnívá, že mohou Američany beztrestně zatýkat a věznit," uvedl list.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes uvedl, že všichni akreditovaní zahraniční novináři mohou v Rusku nadále pracovat."Všichni novináři, kteří zde mají platnou akreditaci - myslím tím zahraniční novináře - mohou v zemi pokračovat ve své novinářské činnosti. Nečelí žádným omezením," řekl.