Biden a západní lídři se shodli na nutnosti pokračovat v tlaku na Rusko

Ilustrační foto - Zleva britský premiér Boris Johnson, francouzský prezident Emmanuel Macron a americký prezident Joe Biden na jednání lídrů zemí G7 v Brselu. From left, Britain's Prime Minister Boris Johnson, French President Emmanuel Macron and U.S. President Joe Biden arrive for a G7 leaders' group photo during a NATO summit in Brussels, Thursday March 24, 2022. (Henry Nicholls/Pool via AP) ČTK/AP/Henry Nicholls