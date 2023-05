Biden a McCarthy mají finální dohodu na zvýšení dluhového stropu USA

Washington - Americký demokratický prezident Joe Biden a republikánský šéf Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy dosáhli konečné dohody na zvýšení limitu pro zadlužení Spojených států, což americké vládě umožní vyhnout se platební neschopnosti. S odvoláním na svůj zdroj to dnes napsala agentura AP. O předběžné dohodě oba politici informovali už v noci na neděli. Pokud by demokraté a republikáni nenalezli shodu, hrozila by USA platební neschopnost už 5. června, což by mělo vážné dopady na celosvětové hospodářství.

Biden a McCarthy spolu dnes podle AP znovu hovořili, zatímco se další vyjednavači snaží na základě jejich kompromisu připravit návrh zákona, který by v příštích dnech mohly schválit obě komory parlamentu - Sněmovna reprezentantů, kde mají většinu republikáni, i Senát, který kontrolují demokraté.

Biden už v sobotu obě komory Kongresu důrazně vyzval, aby dohodu co nejrychleji schválily. Část politiků obou stran ale dává najevo nespokojenost. Někteří republikáni už dopředu pohrozili zablokováním jakéhokoli návrhu, který by nesplnil jejich očekávání, včetně ostrých škrtů ve výdajích. Progresivní demokraté zase nechtějí dohodu, která by se dotkla federálních programů proti chudobě.

Kompromis počítá s tím, že se dluhový strop zvýší na dva roky, a znovu se tak bude navyšovat až po příštích prezidentských volbách, které se uskuteční na podzim 2024. Výdaje, které se netýkají obrany, by měly v příštím roce zůstat zhruba na současné úrovni. Součástí dohody jsou také přísnější podmínky pro lidi, kteří dostávají potravinové známky.

Limit pro zadlužení je částka, kterou schvaluje Kongres a která určuje, kolik si federální vláda může vypůjčit peněz na běžný provoz, a tedy na platby vládních účtů. Patří tam například platy státních zaměstnanců, financování armády, platby na sociální zabezpečení a státní zdravotní péči, stejně jako platby úroků ze státních dluhopisů. Desítky let bylo zvýšení tohoto limitu rutinní záležitostí, v posledních letech se z něho ale stalo politikum.

Na současný limit 31,4 bilionu dolarů (asi 690 bilionů Kč) vláda narazila už v lednu. Ministerstvo financí ale využilo mimořádných opatření, aby vláda mohla čerpat více peněz.