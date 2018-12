Nové Město na Moravě (Žďársko) - Popáté v historii hostí Nové Město na Moravě Světový pohár v biatlonu a znovu se čeká bouřlivá kulisa. Fanoušci poženou ve Vysočina Areně české závodníky za úspěchy od čtvrtka do neděle.

Největšími hvězdami domácích výběrů jsou medailisté z únorové olympiády v Pchjongčchangu Michal Krčmář a Veronika Vítková. V minulosti si fanoušky strhujícími boji získal Ondřej Moravec a pozornost poutá Markéta Davidová.

Ze zahraničních biatlonistů se fanoušci můžou těšit na fenomenálního Francouze Martina Fourcadea a jeho největšího soka a lídra SP Nora Johannese Thingnese Böa. V ženách se zatím v sezoně "nahánějí" Italka Dorothea Wiererová a Finka Kaisa Mäkäräinenová. Mezi ně se vklínila Slovenka Paulina Fialková.

Čeští trenéři doufají, že biatlonisté udělají fanouškům před vánočními svátky radost. "Kdyby předvedli výsledky, které by se divákům líbily, protože ti si to zaslouží, tak bychom byli spokojeni," řekl kouč mužů Zdeněk Vítek. "Když odhlédnu od běžecké formy, tak si především přejeme, aby děvčata co nejvíce nulovala. Pak udělají radost sobě, nám a především fanouškům," řekl asistent trenéra žen Jiří Holubec.

Předloňský ročník SP v Novém Městě vyvrcholil vítězstvím Gabriely Koukalové, která už druhou sezonu nezávodí a mohla by se objevit alespoň v hledišti. A další stupně vítězů by obecenstvo halasně slavilo. "Nám by se bedna líbila taky, ale každé slušné umístění diváci ocení. V chlapech je desítka každopádně výborná," řekl Vítek.

Zaplněné tribuny na stadionu i ty nově postavené na louce před příjezdem budou znovu dodávat biatlonistům extra energii. "Vždycky mě ta atmosféra pozitivně strhla. Budu se soustředit na svůj výkon, ale zároveň se i snažit, abych nebyl přemotivovaný a nedělal zbytečné věci, které člověk normálně nedělá," řekl Krčmář.

Jednadvacetiletá Davidová si v Novém Městě odbyla předloni premiéru v seriálu SP a atmosféra na tribunách ji tehdy až děsila. "Tehdy jsem přijela trochu pozdě, neměla jsem čas to tady nasávat, takže mě to překvapilo hodně," vzpomínala překvapivá bronzová medailistka z vytrvalostního závodu z úvodního dílu SP v Pokljuce.

Čtyřikrát čtvrtý už dojel na Vysočině Ondřej Moravec. Letos by si stejnou příčku klidně zopakoval. "Klidně, bral bych to všema deseti," řekl se smíchem. Před týdnem v Hochfilzenu cítil, že se rozjíždí, a nyní věří, že doma bude ještě lepší.

Zbývající vstupenky na soutěže v Novém Městě jsou k mání pouze na internetu, na stadionu pokladny nebudou. Pořadatelé očekávají dohromady až sto tisíc diváků. "Jsme vděčni, že zájem neopadá," řekl Jiří Hamza, prezident biatlonového svazu a šéf organizačního výboru.

Čtvrteční sprint mužů i páteční ženský závod začnou v 17:30. V sobotu je na programu stíhačka mužů od 15:00 a ženy vystartují o dvě hodiny později. V neděli program vyvrcholí závody s hromadným startem, do kterých muži vyrazí v 11:45 a ženy ve 14:30.

Světový pohár se v Novém Městě na Moravě uskutečnil poprvé před šesti lety, poté se konal v rámci mistrovství světa o rok později a znovu v letech 2015 a 2016. Rozpočet akce se pohybuje mezi 63 a 65 miliony korun.