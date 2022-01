Biatlonové olympijské debutanty ohromila velkolepost her

Peking - Velkolepost her ohromila biatlonové olympijské debutanty Terezu Voborníkovou a Milana Žemličku. Tratě budou i kvůli vyšší nadmořské výšce těžší, než se zdají a Voborníkovou mrzí, že se nezúčastní pátečního slavnostního zahájení v Pekingu.

Jednadvacetiletá Voborníková i o čtyři roky starší Žemlička se dostali do nominace jako poslední pátí členové českých výběrů a zažívají olympijskou atmosféru premiérově.

"Jsem nadšená, všechno je velkolepé," řekla Voborníková v on-line rozhovoru s novináři. "První dojmy? Jsou trošku jinačí, než jsem si představoval. Zprvu mi nedocházelo, co všechno to obnáší. Organizace je to ohromná. V Číně si na to potrpí, bere to dech," dodal Žemlička

Ve srovnání s biatlonovým mistrovstvím světa či Světovými poháry je největším rozdílem, že se potkávají sportovci z různých odvětví. "Jinde je po kupě neuvidíte, ale přes respirátory je mnohdy nepoznám," připomněla Voborníková nezbytná omezení zavedená kvůli koronaviru.

Už mají za sebou první tréninky na tratích ve výšce okolo 1700 metrů nad mořem. "Vypadají moc hezky a budou mnohem těžší, než se zdá," řekl Žemlička. "Jsou připravená perfektně. Takhle široké jsem neviděla, ale sníh je strašně pomalej, což ztěžuje jízdu," uvedla Voborníková.

Na otevřených pláních bez stromů je další nepříjemností vítr. A jeho poryvy se promítnou i do výkonů na střelnici. "Krytá není, takže to bude hodně zajímavé," kývla Voborníková.

V sobotu začne biatlonový program her smíšenými štafetami. Voborníková ani Žemlička by neměli do závodu zasáhnout. Pátečního zahajovacího ceremoniálu se ale nikdo z biatlonistů nezúčastní. "Bohužel, hodně mě to mrzí, ale v současné situaci to jinak nejde," chápe Voborníková, proč se nepoženou z horského střediska Čang-ťia-kchou tři hodiny do Pekingu a zpět.

Voborníkové boj o místo v nominaci začátkem ledna málem zhatil pozitivním test na koronavirus. "Přitom jsem se přes Vánoce neviděla ani s babičkama, s nikým. Odjela jsem do Rakouska a eliminovala kontakty s lidmi a stejně skončila v karanténě," vzpomínala. Do týmu se nakonec dostala. "Modlila jsem se, aby to vyšlo. Možná mě zachránila i třetí dávka (očkování) před Vánoci."

Zatím neví, zda dostane na olympiádě v některém ze závodů šanci ukázat své umění. "Zatím jsme se o tom nebavili," řekla Voborníková. V Číně má s sebou také učebnice. "Semestr končí v dubnu, musela jsem. Určitě bych měla začít, snad to zvládnu," uvedla studentka Fakulty sportovních studií oboru Regenerace a výživa ve sportu na Masarykově univerzitě v Brně.

S výživou má zatím sama na olympiádě trošku problém. "Jídlo se dost opakuje. Snad se bude měnit. Jestli bude tři týdny stejné, tak se zblázním," řekla Voborníková. Její kolega Žemlička je naopak spokojený. "Asijská kuchyně je moje oblíbená, takže to zvládám dobře," řekl.