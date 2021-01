Biatlonisty pro SP v Oberhofu doplnil Karlík, na čtvrtého čekají

Oberhof (Německo) - Zdecimované české biatlonisty doplnil pro Světový pohár v Oberhofu junior Mikuláš Karlík. Společně s Ondřejem Moravcem a Jakubem Štvrteckým, kteří bez úhony prošli dalšími testy na koronavirus a nedotkla se jich ani karanténa, je tak mužská část českého týmu ve třech. To je pro páteční štafetu málo. Čeká se tak na dalšího juniora, který si ale nejprve musí vyjet právo startu mezi elitou.

Závodníci připravení do IBU Cupu absolvovali PCR testy, kterými prošli Karlík, Jonáš Mareček a Luděk Abrahám. První jmenovaný už dnes trénoval v Oberhofu. K němu by trenér mužské reprezentace Ondřej Rybář rád povolal devatenáctiletého Marečka. "Ale ten byl loni ještě dorostenec a nemá vyjeté kvalifikační body pro Světový pohár. Už jsme nedostali výjimku jako v prvním trimestru. Musel tedy odjet na IBU Cup do německého Arberu. Ve čtvrtek by si měl ve zkráceném individuálu vyjet kvalifikační body, aby v pátek mohl startovat v Oberhofu ve štafetě," popisoval složitou situaci.

V případě čtvrtečního úspěchu tak čeká mladíka přesun dlouhý přes 350 kilometrů a páteční závod. "Je to hrozně na sílu, ale bohužel nám nic jiného nezbývá. Luděk je ještě dorostenec, ale kdyby si vyjel i on kvalifikační body, tak by byl potenciálním náhradníkem pro štafetu," doplnil Rybář.

Rozšíření nákazy v mužské části reprezentace už způsobilo, že v neděli nenastoupili Češi do závodu smíšených dvojic. Trenéři chtějí udělat maximum, aby se situace neopakovala. I když na místa pro příští sezonu by to nemělo mít vliv. "Máme informaci od IBU, že v této sezoně žádný tým kvůli covidu neztratí kvótu, takže nám zůstane pět mužů a pět žen. To nás uklidnilo," dodal Rybář.

Další závody v Oberhofu začnou ve středu, kdy se uskuteční mužský sprint.