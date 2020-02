Biatlonistům startuje MS, českou nadějí je Davidová

Praha - Čeští biatlonisté nepatří k favoritům nadcházejícího mistrovství světa. Ve vyšší nadmořské výšce v italské Anterselvě je jako v celé sezoně největší nadějí Markéta Davidová. Na šampionátu se očekává souboj Nora Johannese Thingnese Böa s Francouzem Martinem Fourcadem. Mezi ženami poženou diváci Dorotheu Wiererovou, nejlépe v sezoně dosud jezdila Norka Tiril Eckhoffová.

O stupně vítězů se začne bojovat ve čtvrtek smíšenými štafetami, následovat budou sprinty a stíhací závody. Příští týden jsou na pořadu vytrvalostní závody, klasické štafety a štafety dvojic, na závěr se 23. února pojedou závody s hromadným startem.

S Davidovou tvoří českou sestavu Eva Kristejn Puskarčíková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová a juniorka Tereza Vinklárková, která se dostala do nominace vzhledem k vleklým zdravotním problémům Veroniky Vítkové. Tým mužů tvoří Michal Krčmář, Ondřej Moravec, Jakub Štvrtecký, Adam Václavík a Michal Šlesingr.

Třiadvacetiletá Davidová začala sezonu Světového poháru skvěle třetím místem ve sprintu a na stejný stupínek na téže trati vystoupila ještě jednou. Stejně jako v předešlé sezoně má ale výkyvy a ve stejné disciplíně skončila třeba i jednasedmdesátá.

"Chci, aby se mi závodilo dobře a měla jsem ze závodů radost. Výsledky se od toho odvinou. Stejně nejdou dopředu naplánovat a záleží i na ostatních," řekla Davidová pro iDNES a doufala, že se v závěrečné přípravě dostala do prosincové pohody.

Ač říká, že má radši kontaktní závod s hromadným startem, nejvíce se jí daří ve sprintech. Loni si v Anterselvě dojela na této trati pro dosud jediné vítězství v SP a jejím maximem ze dvou předešlých MS je 7. místo právě ze sprintu.

"Když se všechno sejde, tak to nějaký dobrý výsledek může být," řekl České televizi asistent trenéra Jiří Holubec už v dějišti šampionátu.

Nejlepším z českých mužů v této sezoně je Krčmář. Nejlépe byl devátý v závodu s hromadným startem. "Už je mi nějaký rok a jedu nějaký šampionát a nebudu se tu schovávat a čekat, co to přinese. Chci tu dosáhnout nějakého výsledku. Udělám pro to maximum, ale jestli se mi to povede, to je ve hvězdách," řekl stříbrný olympijský medailista ze sprintu z Pchjongčchangu 2018. Jeho individuálním maximem na MS je páté místo z vytrvalostního závodu v Oslu před čtyřmi lety.

Češi vystoupili na stupně vítězů na MS naposledy před třemi lety v Hochfilzenu, kde Gabriela Koukalová slavila zlato, stříbro i bronz a Moravec stříbro.

Mistrovství světa se do Anterselvy vrací pošesté. V Jižním Tyrolsku dosáhl Šlesingr před 13 lety na stříbro a bronz a letos zde absolvuje poslední šampionát v kariéře, jelikož po sezoně s biatlonem skončí. Medaili si odsud odvezl i současný asistent trenéra žen Holubec, člen stříbrné hlídky z MS v roce 1995.

Mistrovství světa je tradičně i součástí Světového poháru, výsledky se tedy započítají do pořadí seriálu a jednotlivých disciplín.