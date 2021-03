Biatlonistky v Östersundu neprošly do stíhačky, Krčmář byl 18.

Östersund (Švédsko) - Poslední sprint sezony skončil pro české biatlonistky i vinou zdravotních problémů fiaskem. Při finále Světového poháru v Östersundu byla nejlepší Lucie Charvátová na 69. místě, ale ani ona nepostoupila do sobotního stíhacího závodu. Na výkonech zbývajících českých závodnic se výrazně podepsaly střevní potíže, které je postihly v noci před závodem. Sedmý sprint za sebou navzdory jedné chybě vyhrála letošní vládkyně Světového poháru Norka Tiril Eckhoffová.

Poslední sprint sezony skončil pro české biatlonistky i vinou zdravotních problémů fiaskem. Při finále Světového poháru v Östersundu byla nejlepší Lucie Charvátová na 69. místě, ale ani ona nepostoupila do sobotního stíhacího závodu. Muži si vedli lépe, Michal Krčmář obsadil 18. příčku a Jakub Štvrtecký skončil hned za ním. Sedmý sprint za sebou navzdory jedné chybě vyhrála letošní vládkyně SP Norka Tiril Eckhoffová, mezi muži kraloval Ital Lukas Hofer.

Na výkonech většiny českých závodnic se výrazně podepsaly střevní potíže, které je postihly v noci před závodem. "Od rána bylo jasné, že to nemůže dneska dopadnout moc dobře. Mimo Lucky měly těžké střevní problémy. Celou noc nespaly, nemohly ani snídat," vysvětlil České televizi asistent trenéra Jiří Holubec.

Problémy postihly i mistryni světa Davidovou, která se trápila na trati a navíc udělala tři chyby na střelnici. To v součtu znamenalo 70. místo. "Nejde jet na černém čaji a suchém chlebu. Nedalo se čekat nic jiného. Myslela jsem si, že mě to semele míň. Ve svěťáku je strašně znát, jakmile je něco v nepořádku. Ukázalo se, že ta konkurence je tak vyrovnaná, že musí být člověk připravený," řekla.

Charvátová si odstřelila závod třemi chybami vleže. "Po minulém týdnu jsem byla nabuzená, očekávala jsem lepší výsledek. Ležka nepatří k mé horší střelbě, srazilo mě to hned na začátku. Asi jsem brala moc za spoušť. Ležka mi včera na tréninkách sedla, proto jsem se jí nebála a nebyla jsem dost trpělivá," řekla závodnice, která přidala chybu vestoje.

Eva Puskarčíková obsadila se třemi chybami 94. místo. Jessica Jislová po třech chybách vleže střílela vestoje do sousedního stavu, a i když udělala jen jednu chybu, musela na pět trestných kol. Byla poslední. Pro Češky s výjimkou Davidové tak sezona skončila. Davidovou by měl v neděli čekat závod s hromadným startem.

Eckhoffová navázala na suverénní vystoupení v Novém Městě na Moravě a vyhrála pátý individuální závod za sebou. Po střelbě vestoje musela na trestné kolo a odjížděla se ztrátou 5,5 sekundy na Italku Dorotheu Wiererovou. Ještě 1200 metrů před cílem ztrácela čtyři a půl sekundy, ale pak zrychlila a vyhrála o dvě a půl sekundy. Celkem zapsala v této sezoně třináctý triumf a přiblížila se rekordmance Magdaleně Forsbergové ze Švédska, která jich před dvaceti lety nasbírala čtrnáct.

Český mužský tým nastoupil už bez Ondřeje Moravce, který se na Vysočině rozloučil s kariérou. Krčmáře o lepší výsledek připravila netrefená desátá rána. "Byla dole, vím o ní. Beru ji na sebe. Tu ránu jsem nedojel a spustil," řekl. Na lyžích se necítil optimálně. "Přišlo mi to takový utrápený," dodal.

Na čelo ztratil Krčmář celkem minutu a 15,2 sekundy. Pouze o 1,4 sekundy horší byl Štvrtecký, jenž minul první terč a zaznamenal druhý nejlepší výsledek v kariéře. Do stíhačky postoupil ještě jednapadesátý Mikuláš Karlík, který po dvou trestných kolech nabral více než dvouminutové manko.

Druhé vítězství si ve Světovém poháru připsal jednatřicetiletý Hofer, čekal na něj více než sedm let. Ani jednou neminul a nechal o čtyři sekundy za sebou rovněž bezchybného Sebastiana Samuelssona.

V těsném souboji o celkový triumf si vedl lépe Sturla Holm Laegreid, který skončil šestý těsně před aktuálním lídrem Johannesem Thingnesem Böem. Do stíhacího závodu vyrazí norští rivalové čtrnáct sekund po sobě.

Finále SP v biatlonu v Östersundu - sprint:

Muži (10 km): 1. Hofer (It.) 22:27,1 (0 trest. okruhů), 2. Samuelsson (Švéd.) -4,0 (0), 3. T. Bö (Nor.) -14,4 (0), 4. Desthieux -22,4 (0), 5. Fillon Maillet (oba Fr.) -28,6 (1), 6. Laegreid -31,9 (0), 7. J.T. Bö -46,1 (2), 8. Dale (všichni Nor.) -50,7 (2), 9. Iliev (Bulh.) -55,1 (1), 10. Rees (Něm.) -57,6 (0), ...18. Krčmář -1:15,2 (1), 19. Štvrtecký -1:16,6 (1), 51. Karlík -2:06,3 (2), 79. Hornig -2:56,2 (1), 80. Václavík (všichni ČR) -2:57,3 (3).

Průběžné pořadí SP (po 24 z 26 závodů): 1. J.T. Bö 1016, 2. Laegreid 1001, 3. Fillon Maillet 912, 4. T. Bö 877, 5. Dale 829, 6. Samuelsson 795, ...23. Krčmář 351, 37. Moravec 149, 62. Štvrtecký 40, 72. Karlík 22, 80. Žemlička 17, 87. Krupčík (oba ČR) 7.

Ženy (7,5 km): 1. Eckhoffová (Nor.) 18:44,6 (1 tr. okruh), 2. Wiererová (It.) -2,5 (0), 3. Tandrevoldová (Nor.) -6,7 (0), 4. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) -15,4 (1), 5. Hauserová (Rak.) -16,4 (1), 6. Röiselandová (Nor.) -18,2 (1), 7. Häckiová (Švýc.) -21,3 (0), 8. Todorovová (Bulh.) -22,3 (0), 9. Lienová (Nor.) -25,6 (0), 10. P. Fialková (SR) -26,0 (1), ...69. Charvátová -1:55,9 (4), 70. Davidová -1:57,4 (3), 94. Puskarčíková -3:07,3 (3), 101. Jislová (všechny ČR) -4:37,7 (8).

Konečné pořadí sprintu (po 10 závodech): 1. Eckhoffová 420 b., 2. Röiselandová 304, 3. H. Öbergová (Švéd.) 296, ...11. Davidová 224, 33. Charvátová 92, 58. Jislová 41, 64. Puskarčíková 29.

Průběžné pořadí SP (po 24 z 26 závodů): 1. Eckhoffová 1103, 2. Röiselandová 924, 3. H. Öbergová 824, 4. Wiererová 811, 5. Preussová (Něm.) 795, 6. Hauserová 786, ...11. Davidová 622, 46. Charvátová 129, 59. Puskarčíková 64, 67 Jislová 45.