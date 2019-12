Biatlonistky skončily ve štafetě v Östersundu osmé, vyhrály Norky

Östersund (Švédsko) - České biatlonistky po trestném kole Lucie Charvátové skončily ve štafetě Světového poháru v Östersundu osmé. Markéta Davidová a Eva Kristejn Puskarčíková ve druhé polovině závodu posunuly český tým o čtyři příčky vzhůru. Na vítězné Norky nakonec Češky ztratily dvě a půl minuty. Z historického úspěchu se osm a půl sekundy za Norskem radovaly druhé Švýcarky, které pro svou zemi zajistily první stupně vítězů ve štafetě biatlonistek.

Po odjezdu indisponované Veroniky Vítkové zbyly v Östersundu čtyři české biatlonistky, takže složení kvarteta bylo jasné. Závod rozjížděla Jessica Jislová, které se zatím v tomto kole SP příliš nedařilo.

Svůj úsek zvládla solidně, i když se dvěma dobíjeními. Charvátové předávala se ztrátou 52 sekund jako desátá. "Jsem spokojená. Po tom, co jsem tady předváděla, to byl docela dobrý závod," řekla České televizi.

Charvátová ale nabrala další více než minutu ztráty. Znovu se totiž ve štafetě nevyhnula trestnému kolu, tentokrát po položce vleže. "Sama moc nevím, co bylo tak úplně špatně. Bohužel, že to padne zrovna na ležku, to by mě nenapadlo," uvedla. Pod tlakem byla i při druhé střelbě, kde musela třikrát dobíjet. Navíc jí došly síly v posledním běžeckém kole.

Češky se po jejím úseku propadly na dvanáctou příčku s bezmála dvouminutovou ztrátou. Pak se ale dalším výborným výkonem blýskla bronzová medailistka ze sprintu Davidová, která dobíjela jen jednu ránu a měla na svém úseku druhý běžecký čas těsně za Norkou Tirill Eckhoffovou. "To bych ani nečekala, jela jsem tam dost sama, nebylo to úplně příjemné," řekla.

Stáhla zhruba půlminutu a Kristejn Puskarčíkové předávala jako devátá těsně za osmou Ukrajinou. Puskarčíková sice čtyřikrát dobíjela, ale na trati se činila a Ukrajinku nechala za sebou.

Biatlonistky zvládly štafetu o poznání lépe než jejich reprezentační kolegové, kteří v sobotu obsadili 13. příčku.

Ženy - štafeta 4x6 km: 1. Norsko (Knottenová, Tandrevoldová, Eckhoffová, Röiselandová) 1:11:08,7 (0 trest. okruhů + 10 dobíjení), 2. Švýcarsko (E. Gasparinová, S. Gasparinová, A. Gasparinová, Häckiová) -8,5 (0+4), 3. Švédsko (Perssonová, E. Öbergová, Brorssonová, H. Öbergová) -10,2 (0+8), 4. Německo -15,5 (1+9), 5. Rusko -1:37,7 (0+9), 6. Francie -2:07,3 (0+9), 7. Rakousko -2:09,5 (0+7), 8. ČR (Jislová, Charvátová, Davidová, Kristejn Puskarčíková) -2:31,2 (1+13).