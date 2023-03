Biatlonistky se neubránily slzám, když po devíti letech přebíraly bronz ze Soči

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Přestože od jejich štafetového závodu na olympijských hrách v Soči uplynulo více než devět let, během dnešního dodatečného přebírání bronzových medailí se bývalé české biatlonistky Gabriela Soukalová, Veronika Vítková, Jitka Landová a Eva Puskarčíková neubránily dojetí. Při aplausu vyprodané Vysočina Areny a zpětném zhlédnutí závodu z celoplošné obrazovky nechyběly ani slzy. Před novináři ocenily, že se mohly po delší době opět sejít pohromadě.

"Přítomnost rodiny a těch nejbližších udělala své. Jakmile jsem viděla Evičku, jak se snaží zamáčknout slzu, tak jsem vzala takovou řetězovou reakcí," řekla Soukalová. "Už se těším na ty fotky, kdy pravděpodobně vylezou krásný snímky, jak mám zdeformovaný ksicht, a tak divně mi tam vylejzají zuby. To bude určitě moc zajímavé pro spoustu lidí," uvedla pobaveně.

České reprezentantky obsadily v Soči při vítězství Ukrajiny čtvrté místo. Původně druhé Rusky ale byly později diskvalifikovány kvůli dopingu. Na druhou pozici se místo nich posunuly Norky.

"Vůbec jsem nečekala, že mě to přemůže až k slzám. Tady s těmi lidmi to ale bylo něco neskutečného," prohlásila Puskarčíková. "Už ty záběry nás nastartovaly, a když jsem viděla fanoušky, byl to masakr. Něco takového bychom v Soči neměly a jsme hrozně rády, že jsme ji mohly dostat tady. Úplně mi to vynahradilo ty zážitky," doplnila.

Při promítání videa tribuny nejvíce aplaudovaly záběrům z poslední střelby Vítkové a jejího dojezdu do cíle Organizátoři pustili biatlonistkám i olympijskou hymnu.

"Vzpomínky se samozřejmě oživily a bylo to pěkné. Určitě se nemohlo na předání medailí vybrat lepší místo," řekla Vítková, která dorazila do Nového Města na Moravě v očekávání druhého potomka.

Zatímco Vítková s Koukalovou získaly v Soči ještě stříbro ve smíšených štafetách, pro Puskarčíkovou a Landovou šlo o jediné olympijské medaile v kariéře. "Když jsem při zpětných záběrech viděla Verču, jak dojíždí do cíle, měla jsem až husí kůži. Dostat tu medaili na krk mi až podlomilo nohy. Nebrečela jsem, ale asi si popláču za pár dní. Mám takové opožděné reakce. Ač to možná tak nevypadalo, opravdu si toho moc vážím a jsem nadšená," líčila Landová.

Puskarčíková slíbila, že ukáže medaili rodině, příbuzným a poté pro ni sestaví speciální skříňku. "Je ale docela těžká. Posiluju. Má tak kilogram," řekla.

Všechny čtyři závodnice se viděly pohromadě poprvé od roku 2016. Během ceremoniálu si i plácly a objaly se. "Vnímala jsem to i proto, že jsme se po dlouhé době sešly všechny čtyři," řekla Vítková.

"Já jsem měla ze štafet vždy největší radost a bylo krásný si s holkami po těch letech zase plácnout. Člověk to prožívá úplně jinak, protože ví, že už to nezažije. Takže o to drahocennější ten moment pro mě byl," dodala Soukalová, která uvedla, že medaili prodá a výtěžek věnuje na charitativní účely.

"Určitě mohu říct, že přišla alespoň částečná satisfakce. Jsem moc ráda, že si tu medaili můžeme převzít právě tady v Novém Městě na Moravě. Neumím si představit lepší příležitost, při které bychom ji mohly jinak přebírat. Je to pro nás krásné. Nevím jak holky, ale pro mě je to top areál a srdcovka celé mé kariéry," uvedla Soukalová.

Medaile biatlonistkám předali místopředseda Českého olympijského výboru pro mezinárodní vztahy Roman Kumpošt a prezident České biatlonové unie Jiří Hamza. Předseda ČOV Jiří Kejval se nemohl zúčastnit ze zdravotních důvodů. Biatlonistky se takto pohromadě sešly poprvé od roku 2016.

"Je pravda, že jsem byla už těch pár let taková mrzutá a naštvaná. Pořád přemýšlíte, co by bylo kdyby a o co vše jsme přišly. Mám ale hroznou radost a cením si, že ČOV a svaz to pro nás dělají. Může tu být i naše rodina. Po devíti letech však ty euforické stavy už nejde napodobit," řekla Landová.

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) rozhodl o diskvalifikaci Rusek v listopadu 2017 kvůli dopingu Jany Romanovové a Olgy Viluchinové. Ty se proti diskvalifikaci a doživotnímu distanci odvolaly ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS) v Lausanne, jenž v září 2020 rozhodl v jejich prospěch. S odvoláním ale neuspěla jiná obviněná členka štafety Olga Zajcevová, tudíž vloni v květnu MOV změnu pořadí definitivně potvrdil.

"Více než na závod v Soči mám intenzivní vzpomínky na bronz z mistrovství světa v Anterselvě 2020. Jsem ale strašně ráda, jak za to všichni bojovali a byli schopní domluvit, že nám to předají tady s diváky. Mohli jsme si to užít společně a nebylo to suché předání," řekla Puskarčíková. "V Soči byly nějaké školy, které tam musely jít fandit. Chladní fanoušci, kteří museli fandit všem. Tady nám ale fakt fandí a tady jsme doma. Možná je to ještě lepší," dodala.

Během ceremoniálu byli oceněni i členové realizačního týmu, kteří se na úspěchu v Soči podíleli. Vedle Hamzy šlo o trenéry Ondřeje Rybáře, Jindřicha Šikolu, Marka Lejska, Tomáše Holubce, servismany Daniela Müllera, Martina Janouška, Vojtěcha Prášila. V zázemí pracovali také fyzioterapeut Roman Karpíšek, masérka Irena Česneková, lékař Vladimír Dobeš či Pavel Levora a Jan Matouš. Tehdejší prezident Českého biatlonu Václav Fiřtík zemřel v březnu 2014 nečekaně po cévní příhodě.

K medailím obdrží všichni i finanční odměny. ČOV vyplatí členkám štafety 900 tisíc korun a realizačnímu týmu 200 tisíc korun.