Biatlonistky byly na OH ve štafetě osmé, Hrůzová jela na 1500 m finále B

Peking - České biatlonistky Eva Puskarčíková, Markéta Davidová, Jessica Jislová a Lucie Charvátová skončily v olympijské štafetě osmé a o čtyři příčky vylepšily dvanácté místo z Pchjongčchangu. Nejlepší závod sezony v nejdůležitější den zajela v Pekingu shorttrackařka Michaela Hrůzová, která na trati 1500 metrů vybojovala ve finále B celkově 14. pozici a o deset míst překonala své olympijské maximum.

Slovenští hokejisté porazili ve čtvrtfinále USA 3:2 po nájezdech a po 12 letech si zahrají o medaile. Američané obrátili skóre z 0:1 na 2:1 a byli blízko postupu do semifinále, v čase 59:16 ale vyrovnal Marek Hrivík. V nájezdech se jako jediný z devíti exekutorů prosadil Peter Cehlárik. V semifinále se Slováci utkají s Finy, kteří zdolali přemožitele českého týmu z předkola Švýcary 5:1. V druhém semifinále na sebe narazí obhájci zlatých medailí Rusové a švédští hokejisté, kteří porazili Kanadu 2:0.

Poslední individuální závod mužů v alpském lyžování ovládl Francouz Clément Noël, který se stal olympijským vítězem ve slalomu. Nejcennější medaili si zajistil díky nejrychlejšímu času ve druhém kole, po první jízdě byl šestý se ztrátou 38 setin sekundy na čelo. Stříbro získal vítěz kombinace Rakušan Johannes Strolz a 34 let po svém otci Hubertovi vyrovnal zlatem a stříbrem jeho bilanci z OH v Calgary. Třetí skončil úřadující mistr světa Nor Sebastian Foss-Solevaag. Čeští reprezentanti Kryštof Krýzl a Jan Zabystřan nedokončili první kolo.

Norský lyžař Johannes Hösflot Klaebo obhájil olympijské zlato ve sprintu dvojic. Zatímco před čtyřmi lety triumfoval v závodě volnou technikou s Martinem Johnsrudem Sundbym, tentokrát vyhrál klasickým během s Erikem Valnesem. Mezi ženami překvapivě zvítězily Němky Katharina Hennigová a Victoria Carlová. Luděk Šeller s Michalem Novákem ani Kateřina Janatová s Petrou Hynčicovou mezi deset nejlepších párů do finále nepostoupili.

Biatlonistky po prvním úseku a průběžném 17. místě Puskarčíkové vytáhla Davidová na pátou příčku. Jislová ale poté o dvě klesla a finišmanka Charvátová po trestném kole neudržela sedmou pozici ve spurtu s Olenou Bilosjukovou z Ukrajiny. Vyhrály Švédky, které v sestavě Linn Perssonová, Mona Brorssonová, Hanna Öbergová a Elvira Öbergová vylepšily stříbro z Pchjongčchangu a získaly ve štafetě první olympijský triumf v historii. Druhé místo vybojovaly Rusky, třetí skončily Němky.

Hrůzová postoupila na patnáctistovce časem do semifinále, v němž byla pátá, po diskvalifikaci jedné ze soupeřek se ale nakonec představila ve finále B. V něm dojela sedmá. "Obrovská spokojenost. Finále B jsme určitě nečekali, takže je to pro nás veliký úspěch," řekla Hrůzová ČTK. "Určitě jsem měla štěstí. Pro mě byla nejlepší jízda čtvrtfinále, ve kterém jsem si vybojovala postup do semifinále díky nejrychlejšímu času ze 4. místa. To byl obrovský úspěch. Pak přišlo štěstí v semifinále, to byla taková třešinka na dortu," dodala rychlobruslařka, která dříve závodila pod dívčím jménem Sejpalová.

Bronz v turnaji hokejistek obhájily Finky, které v utkání o 3. místo zvítězily nad Švýcarskem 4:0. Finále mezi obhájkyněmi triumfu z USA a suverénkami turnaje Kanadou se hraje ve čtvrtek od 5:10 SEČ.

O první pozitivní dopingový test přímo v dějišti se postarala ukrajinská běžkyně na lyžích Valentyna Kaminská. Vzorek obsahující stopy anabolického steroidu a dvou stimulantů jí byl odebrán minulý týden ve čtvrtek při kontrole po klasické desítce, informovala dnes Mezinárodní testovací agentura (ITA). Kaminské, která v tomto závodě obsadila 79. příčku, byla pozastavena činnost.

Shrnutí středečních výsledků na ZOH v Pekingu Akrobatické lyžování: