Biatlonistku Davidovou trápí nevyrovnanost v běhu

Anterselva (Itálie) - Markéta Davidová mohla najít tři pozitiva na stíhacím závodu biatlonistek na mistrovství světa. V Anterselvě měla pátý nejrychlejší běžecký čas, posunula se oproti sprintu o čtrnáct míst a tři ze čtyř položek zastřílela bezchybně. Spokojená ale nebyla, protože po první stojce musela na tři trestná kola a ještě víc ji trápí nevyrovnané výkony běhu, o který se potřebuje opřít.

"Bohužel nestřílím rychle, tak to musím dohánět jinde, a štve mě, že to takhle v běhu skáče. Nikdy se mi to nedělo, nevím, čím to je, a mrzí mě to," přemítala Davidová, která ve stíhačce dojela 25. jako nejlepší z trojice českých reprezentantek.

V čtvrteční bronzové smíšené štafetě běžela Davidová rychle, o den později ve sprintu se ale o výkon na trati opřít nemohla. A ve stíhačce už zase patřila mezi nejlepší. "Už z toho začínám být unavená," přiznala třiadvacetiletá biatlonistka.

Za dva dny je na programu vytrvalostní závod a Davidovou straší, jak se jí na patnácti kilometrech pojede. "Člověk nikdy neví, co ho čeká v dalším závodě, když to takhle lítá," pokrčila rameny. Přitom v tréninku výkyvy necítí. "Ne, vůbec," řekla.

Vlastně ani při sprintu neměla pocit, že by nejela rychle. "Cítila jsem se dobře, ale pak jsem viděla časy a bylo jasné, že to není dobré. Viděla bych to trochu někde jinde," komentovala třiadvacátý běžecký čas ze sprintu.

Jak sama řekla, běhat potřebuje rychle, jelikož střílí pomalu. Až to vypadá, že střílí na jistotu. "Ale já to prostě rychleji neumím. Střílím prostě nejrychleji, jak umím, ale neřekla bych, že je to na jistotu," podotkla závodnice z Janova.

Ve stíhacím závodu minula třikrát při první položce vstoje. Všechny rány zkazila sama. "Byly to úplně moje hloupé chyby," řekla a za nejvíc tragickou označila hned tu první. "To snad nemohlo být ani v tom bílém, fakt tragické. Přitom jsem tam stála dobře, jenom jsem to nezvládla a v době výstřelu jsem s tou flintou škubla."

Biatlonistky mají za sebou tři závody ve čtyřech dnech. "Je příjemné mít den volna," těšila se na pondělí. "Musíme se dohodnout, jestli bude lepší vynechat střelbu a nechat si to uležet, nebo jít střílet. Ale určitě to bude volné šmajdání," očekávala.

Potřebuje se teď na úterní vytrvalostní závod dobře naladit. Do závěrečného závodu s hromadným startem se na MS dostane, pokud se v celkovém pořadí SP posune ze současného 16. místa do první patnáctky, nebo získá medaili.