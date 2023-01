Biatlonistka Davidová uhájila ve stíhačce v Pokljuce 5. místo, Krčmář se propadl

Pokljuka (Slovinsko) - Biatlonistka Markéta Davidová skončila po jedné střelecké chybě pátá ve stíhacím závodě Světového poháru v Pokljuce a zopakovala ve slovinském středisku předchozí umístění ze sprintu. Nedařilo se naopak Michalu Krčmářovi, který se kvůli pěti trestným kolům propadl o šestnáct míst na konečnou 21. příčku. Závod mužů ovládl suverénně vítěz pátečního sprintu Johannes Thingnes Bö z Norska a upevnil si vedení v seriálu. Mezi ženami obhájila triumf ze čtvrtečního závodu Švédka Elvira Öbergová.

Z českých závodníků bodovala také Tereza Voborníková, jež poskočila oproti startu o devět míst a díky 21. pozici si vylepšila dosavadní maximum ve Světovém poháru. O dvě místa se posunula dvaatřicátá Jessica Jislová. Mimo body dojeli čtyřiačtyřicátý Jonáš Mareček a padesátý Adam Václavík. Lucie Charvátová s Jakubem Štvrteckým kvůli zdravotním důvodům do závodu neodstartovali.

Šestadvacetiletá Davidová chybovala na střelnici jen při úvodní položce vleže a stanula podruhé za sebou na rozšířeném pódiu. Na vítěznou Öbergovou ztratila 34,7 sekundy a v průběžném pořadí seriálu si polepšila na sedmé místo. Vybojovala šesté umístění v elitní desítce v sezoně.

"Byl to těžký závod. Jsem ráda, že jsem měla dobrou výchozí pozici ze sprintu a střílela jen za jedna," řekla Davidová pro Českou televizi. "Do šestky je to prostě super. Samozřejmě bych si přála, aby mé nohy byly dnes živější, ale i tak jsem spokojená," doplnila.

Po úvodní chybě už byla závodnice z Janova nad Nisou na zbývajících položkách stoprocentní a do posledního kola vyjížděla čtvrtá o šest sekund za Julií Simonovou. V závěrečné části už Češka tempo francouzské soupeřky neakceptovala a ještě ji předstihla Slovenka Paulina Bátovská-Fialková. Davidová nakonec uhájila díky 12. nejrychlejšímu běhu páté místo o necelé dvě sekundy před Švédkou Linn Perssonovou.

Elvira Öbergová obhájila triumf ze sprintu díky bezchybné střelbě a porazila o 17,8 sekundy jednou chybující Italku Dorotheu Wierererovou. Třetí skončila vedoucí žena seriálu Simonová.

Krčmář zahajoval závod jako Davidová z páté příčky, nedařilo se mu však na střelnici. Po položkách vleže musel na tři trestná kola a další dvě chyby přidal při následných "stojkách".

"Mrzí mě to, ale nebudu se z toho hroutit. Na dnešní závod je pět chyb moc. Celkově jsem se na střelnici necítil komfortně. Nešlo mi to, nedržela mi poloha. Věřím, že to byl jen špatný den a zítra bude líp," uvedl Krčmář.

Vítězný Johannes Thingnes Bö triumfoval navzdory dvěma trestným kolům o více než minutu před úřadujícím vítězem Světového poháru Francouzem Quentinem Fillonem Mailletem. Při nájezdu do posledního kola si dovolil směrem k tribunám vítězné gesto. Vyhrál sedmý z deseti závodů v sezoně a vede pořadí SP o 104 bodů před krajanem Sturlou Holmem Laegreidem. Třetí dojel jeho starší bratr Tarjei.

Program v Pokljuce pokračuje v neděli závody smíšených štafet.

Výsledky SP v biatlonu v Pokljuce (Slovinsko) - stíhací závody:

Muži (12,5 km): 1. J. T. Bö (Nor.) 31:43,2 (2 trest. okruhy), 2. Fillon Maillet (Fr.) -1:04,9 (1), 3. T. Bö -1:06,6 (1), 4. Laegreid (oba Nor.) -1:17,8 (2), 5. Giacomel (It.) -1:31,0 (2), 6. Christiansen (Nor.) -1:48,9 (2), ...21. Krčmář -3:05,3 (5), 44. Mareček -5:35,0 (2), 55. Václavík (všichni ČR) -5:48,2 (6).

Průběžné pořadí (po 10 z 21 závodů): 1. J. T. Bö 779, 2. Laegreid 675, 3. Fillon Maillet 377, 4. Christiansen 353, 5. Dale (Nor.) 337, 6. Doll (Něm.) 329, ...15. Krčmář 265, 37. Štvrtecký 59, 43. Mikyska 41, 69. Mareček 8.

Ženy (10 km): 1. E. Öbergová (Švéd.) 29:41,6 (0 trest. okruhů), 2. Wiererová (It.) -17,6 (1), 3. Simonová (Fr.) -22,4 (2), 4. Bátovská-Fialková (SR.) -31,0 (2), 5. Davidová (ČR.) -34,7 (1), 6. Perssonová (Švéd.) -36,2 (1), ...21. Voborníková -2:30,6 (1), 32. Jislová (všechny ČR) -3:15,2 (1).

Průběžné pořadí SP (po 10 z 21 závodů): 1. Simonová 606, 2. E. Öbergová 575, 3. Hermannová-Wicková (Něm.) 432, 4. Tandrevoldová (Nor.) 413, 5. Wiererová 411, 6. Perssonová 404, 7. Davidová 383, ...35. Jislová 84, 44. Voborníková 50, 71. Václavíková (ČR) 2.

