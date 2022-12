Biatlonistka Davidová skončila ve stíhacím závodě na SP v Kontiolahti sedmá

Světový pohár v biatlonu v Kontiolahti (Finsko) - stíhací závody mužů (12,5 km), 4. prosince 2022. Nor Johannes Thingnes Bö.

Světový pohár v biatlonu v Kontiolahti (Finsko) - stíhací závody mužů (12,5 km), 4. prosince 2022. Nor Johannes Thingnes Bö. ČTK/AP/Vesa Moilanen

Kontiolahti (Finsko) - Biatlonistka Markéta Davidová útočila ve stíhacím závodě Světového poháru v Kontiolahti po startu z 22. pozice na umístění na pódiu, ale po chybě při poslední položce dojela nakonec sedmá. Michal Krčmář si polepšil o devět míst a skončil třiadvacátý. Vyhráli vedoucí muž seriálu a vítěz sobotního sprintu Nor Johannes Thingnes Bö a bezchybně střílející Julia Simonová z Francie.

Pro první pohárové body v kariéře si ve Finsku dojel Tomáš Mikyska. Dvaadvacetiletý reprezentant si po dvou chybách polepšil o deset příček a skončil dvaatřicátý. Mikuláš Karlík minul na střelnici pět terčů a dojel na 44. místě. Lucie Charvátová byla po pěti chybách 47., Tereza Voborníková skončila po čtyřech trestných kolech na 53. místě.

Pětadvacetiletá Davidová udělala velký posun už po první položce a poskočila z dvacátého na jedenácté místo. Bezchybně pálila i při dalších dvou zastávkách a před závěrečnou položkou vestoje byla šestá těsně za Švédkou Elvirou Öbergovou. Biatlonistka z Janova nad Nisou ale vzápětí minula jeden terč a přišla o šanci zařadit se v závěrečném kole do skupinky bojující o třetí místo.

"Na ležce jsem něco málo cvakala proti větru. Na stojce mi první položka sedla. U té druhé vím, že jedna rána byla brzy spuštěná. Je ale také dobře, že o ní vím," řekla České televizi Davidová. "Jsem spokojená. V posledním kole jsem už na to asi neměla. Snažila jsem se, síly byly, ale tak to občas je, že je někdo rychlejší. Byl to však ode mě dobrý závod," dodala česká jednička, jež skončila v Kontiolahti sedmá i ve středečním vytrvalostním závodě. Po prvním pohárovém víkendu jí patří průběžné dvanácté místo.

Simonová si připsala pátý individuální triumf v kariéře. Šestadvacetiletá Francouzka zvítězila po startu ze šestnácté příčky díky stoprocentní střelbě. Druhá byla rovněž bezchybná Dorothea Wiererová z Itálie, třetí skončila Elvira Öbergová. Vedení v SP udržela Italka Lisa Vittozziová, která dokončila stíhací závod jako čtvrtá.

Jednatřicetiletý Krčmář přišel o lepší umístění po třech chybách při střelbě vestoje. Nejzkušenější český biatlonista vstoupil do závodu nadějně. Díky stoprocentní střelbě vleže se posunul na 17. místo. Při první položce vestoje ale minul poslední terč a během závěrečné zastávky na střelnici udělal další dvě chyby.

"Michal jel velice svižně, tahal tam skupinku závodníků. Můžeme jen litovat zaváhání na stojkách. Jedna chyba by se ještě dala, ale v poslední položce dát za dvě už je velký masakr a nedalo se uvažovat nad posunem do předních pozic, kde mohl skončit," řekl trenér Michael Málek.

Vítězný Bö porazil o 19,2 sekundy krajana Sturlu Holma Laegreida a vede před ním SP o 19 bodů. Devětadvacetiletý Nor útočí na čtvrtý celkový triumf.

SP v biatlonu v Kontiolahti (Finsko) - stíhací závody:

Muži (12,5 km): 1. J. T. Bö 32:44,4 (3 trest. okruhy), 2. Laegreid (oba Nor.) -19,2 (2), 3. Jacquelin (Fr.) -47,3 (2), 4. Samuelsson (Švéd.) -1:12,7 (2), 5. Rees (Něm.) -1:20,7 (2), 6. Nelin (Švéd.) -1:32,0 (2), ...23. Krčmář -3:11,1 (3), 32. Mikyska -3:42,8 (2), 44. Karlík (všichni ČR) -4:27,5 (5).

Pořadí SP (po 3 z 21 závodů): 1. J. T. Bö 209 bodů, 2. Laegreid 190, 3. Rees 155, 4. Samuelsson 145, 5. Zobel (Něm.) 126, 6. Hartweg (Švýc.) 124, ...20. Krčmář 55, 44. Štvrtecký (ČR) 14, 51. Mikyska 9.

Ženy (10 km): 1. Simonová (Fr.) 31:13,0 (0), 2. Wiererová (It.) -11,9 (0), 3. E. Öbergová (Švéd.) -21,7 (1), 4. Vittozziová (It.) -26,3 (1), 5. Lunderová (Kan.) -33,2 (1), 6. Colombová (Fr.) -53,5 (0), 7. Davidová -59,3 (1), ...47. Charvátová -4:38,9 (5), 53. Voborníková (všechny ČR) -5:24,9 (4).

Pořadí SP (po 3 z 21 závodů): 1. Vittozziová 185, 2. Simonová 160, 3. H. Öbergová (Švéd.) 144, 4. Tandrevoldová (Nor.) 142, 5. Hauserová (Rak.) 141, 6. E. Öbergová 121, ...12. Davidová 91, 39. Voborníková 19, 52. Václavíková (ČR) 2.